Serie B – Impresa Sant’Antimo, cade Ruvo di Puglia

Con una splendida prova corale la Geko infligge alla capolista Ruvo la prima sconfitta della sua stagione e festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno al PalaPuca dopo oltre un mese. Cinque in doppia cifra per una Sant’Antimo che tocca anche il +26 prima di chiudere sul 94-75 regalando a sé e ai suoi tifosi una serata da ricordare.



LA PARTITA – L’infermeria restituisce a coach Gandini Cantone e Gloria mentre resta out Fabio Montanari, sul fronte pugliese c’è Ghersetti in panchina solo per onor di firma: Maggio, Mennella, Scali, Sgobba e Quarisa compongono la line up classica di Sant’Antimo, Ruvo risponde con Burini, Diomede, Toniato, Gatto e Ammannato. E’ della Geko il primo allungo, Sgobba e Scali firmano il 7-2 del 2’. Arriva subito dopo anche il 2’ fallo personale di Mennella, i verdeblù sembrano non accusare il colpo e volano sul 12-4 del 4’ minuto ma la Tecno Switch è uno squadrone fisico ed esperto e con Ammannato protagonista piazza un 13-0 che in 3 minuti ribalta la partita (12-17 al 7’). Bisogna reagire ed è Quarisa a suonare la carica: il centrone veneziano piazza una schiacciata che fa tremare il PalaPuca, poi aggiunge quattro liberi e Sant’Antimo torna in scia prima di chiudere a -1 al primo intervallo con 2 personali di Maggio. Si riparte a mille all’ora con cinque triple segnate in botta e risposta nei primi 3’ (28-30), poi sono i liberi di Mennella a ripristinare la parità a quota 32 al 15’ ed è sempre la guardia di Torre del Greco un minuto dopo a riportare avanti la Geko in acrobazia. La formazione ospite subisce il contraccolpo e si innervosisce, Scali ne approfitta e dalla linea della carità riporta i suoi sul +6 (38-32) del 17’ ma Ruvo è solida, Ammannato la tiene viva e poi è Fontana in avvicinamento a canestro a firmare la nuova parità a 40 con 90” da giocare. Dura pochissimo, Maggio e Quarisa aprono e chiudono il 6-0 che vale il 46-40 di metà gara. Le distanze restano invariate fino al 24’ (50-44), poi la Tecno Switch ci riprova ma trova sulla sua strada un Mennella clamoroso, che prima infila due canestri ad alto tasso di spettacolarità e poi costringe Pirani al fallo in attacco (52-45 al 27’). La capolista sbuffa, ci riprova con Toniato (52-48) ma Scali e Cantone la ricacciano indietro con due triple che fanno esplodere il pubblico di casa. A 1’40 Mennella dalla linea fa 62-48, poi è sempre lui, in piena trance agonistica, a guidare i suoi fino al +18 del 30’ (66-48, 14-0 il parziale). Burini sblocca i suoi sul primo assalto dell’ultimo periodo, giusto a ribadire che è ancora tutta da giocare. Anche perché poi arrivano in sequenza il 4’ fallo di Scali e Gloria e il 3’ di Quarisa. Paura? Nessuna, sono proprio le due torri a rinnovare il massimo vantaggio Geko sul + 20 del 34’ (74-54). Al 35’ Mirko è costretto a lasciare il campo e i pugliesi provano l’ultima reazione, ma i padroni di casa sono in piena fiducia e Sgobba con 7 punti consecutivi fissa l’87-61 del 37’ che di fatto chiude i giochi. Entrano prima Sabatino e poi Coralic e Cannavina, finisce 94-75 tra gli applausi del pubblico.



IL DOPOGARA DI COACH GANDINI – “Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno portato in campo tutto quello che avevamo preparato alla vigilia. Sottolineo i 22 assist di squadra, che ci dicono che questa squadra coinvolge tutti, e la prestazione di Roberto Maggio, che è un realizzatore ma che oggi ha fatto giocare i suoi compagni in maniera perfetta. Ringrazio anche il pubblico, noi alla fine giochiamo per loro e non vedevamo l’ora di goderci una serata come questa”.



GEKO SANT’ANTIMO 94

TECNO SWITCH RUVO 75

(20-21, 46-40; 66-48)

GEKO: Maggio 6, Mennella 19, Scali 10, Sgobba 21, Quarisa 20; Cantone 3, Sabatino 3, Cannavina 2, Gloria 10, Vergara, Coralic. All.: Gandini.

TECNO SWITCH: Burini 13, Diomede 17, Toniato 11, Gatto 7, Ammannato 15; Fontana 5, Pirani 7, Gm Sbaragli. N.e.: Gl Sbaragli, Ghersetti, Di Terlizzi. All.: Campanella.

ARBITRI: Guarino e Berger.

NOTE – Tiri liberi: Geko 21/27, Tecno Switch 22/34. Usciti per 5 falli Scali e Gloria. Spettatori 500 circa.



UFF.STAMPA GEKO SANT’ANTIMO