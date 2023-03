Serie B – Ingrosso trascina Oleggio al successo contro Sangiorgese

Che bello tornare a vincere e con grande carattere: nella 23esima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket vince 78-73 contro la Sangiorgese. Squali in campo con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; per Sangiorgio Cappelletti, Testa, Bertocco, Bianchi e Toso.

Avvio sprint per gli Squali (5-2 con Ingrosso con dall’arco); è time out per gli ospiti sul 9-5, Seck e Ingrosso con gioco da tre punti siglano il 14-7. Parziale ospite con Bianchi (14-12), gli Squali rispondono alla grande con Guardigli appeso al ferro (23-13). L’ultimo tiro è una tripla di Restelli (26-15). Con Maruca dalla lunetta è massimo vantaggio (27-15), c’è però una brutta notizia: Restelli out per tutta la partita per un infortunio al polso. Bianchi e Bertocco ricuciono le distanze e coach Nava chiama la pausa (27-24). Sangiorgese a un punto solo (27-26), ci pensano Maruca, Ingrosso e Seck a mettere ancora la freccia (35-28) e pausa per gli ospiti. Ballarin sigla il 41-35, Bianchi da tre accorcia alla seconda sirena (41-38).

Maruca inaugura il terzo quarto (43-38), Buono fa gioco da tre punti (46-38). Coach Nava alle prese coi falli deve far riposare Giacomelli e proprio Buono (4 per entrambi). Si accorciano di nuovo le distanze (48-45) e Bianchi fissa il pareggio 50-50. Primo sorpasso Sangiorgese (53-55), ci pensa Seck a caricare i compagni sulle spalle con tre azioni di carattere: 59-60 al trentesimo. Punto a punti fino al 63-62, un parziale di 8-0 per gli Squali con sei punti di Ingrosso e due di Buono rilancia gli Squali per il 72-62 dopo qualche azione senza canestri da entrambe le parti. Seck preciso in lunetta (76-65), lo stesso fa Bianchi, Sangiorgio accorcia un po’, ma il sigillo ce lo mette capitan Giacomelli (78-71). Vittoria 78-73.

Oleggio Magic Basket – Ltc Sangiorgese: 78-73 (26-15; 41-38; 59-60)

Oleggio: Ingrosso 23, Giacomelli 4, Colussa 3, Restelli 4, Ballarin 2, Maruca 19, Palestra, Introini ne, Guardigli 2, Seck 14, Buono 7. All. Nava.

Sangiorgese: Testa 3, Bloise 9, Mana ne, Cassieri 3, Bianchi 28, Bertocco 4, Cardani, Airaghi 6, Biancotto 12, Pesenato, Toso 2, Cappelletti 6. All. Roncari.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET