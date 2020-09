Serie B – Inizia oggi la preparazione della Sutor Basket Montegranaro

MONTEGRANARO – Oggi (giovedì 10 settembre) alle ore 18.30, presso il palasport di Montegranaro, inizia la preparazione della Sutor Basket Montegranaro in vista della stagione sportiva 2020/21. Ieri, c’è stato il raduno della squadra alla presenza della dirigenza guidata dal Presidente Molly Pizzuti e dal Direttore Generale Andrea Masini. I ragazzi hanno approfondito la loro conoscenza e dopo un aperitivo, hanno scelto come capitano Tommaso Minoli mentre il vice sarà Francesco Ciarpella.

Volti distesi e con la voglia di fare bene, questo è lo spirito che è aleggiato anche al momento della cena conviviale che si è svolta presso l’agriturismo delle Rose. All’appello ieri mancava il solo Ezio Gallizzi che però nella mattinata di oggi ha raggiunto Montegranaro e questa sera si allenerà regolarmente con il gruppo.

“Ho avuto modo di trovare un gruppo già abbastanza affiatato – ha detto il Presidente Molly Pizzuti – con ragazzi molto positivi, energici e carichi con la voglia di mettersi al lavoro dopo la lunga sosta dovuta al Covid-19. Hanno espresso la loro felicità nel far parte della Sutor Basket Montegranaro. Il fatto che la squadra sia già affiatata, mi lascia ben sperare per la stagione sportiva che dovremo affrontare. Hanno tanta voglia di disputare un bel campionato e mostrarsi al meglio ai loro tifosi”.

Questo il programma d’allenamento settimanale.

Oggi – Pomeriggio prima seduta di atletica e successivamente si arriverà al Palasport.

Venerdì 11/09/2020 – Mattina atletica e Palasport

Sabato 12/09/2020 – Mattina Atletica e Palasport.

Domenica 13/09/2020 – Giornata Libera

L’Ufficio Stampa

Sutor Basket Montegranaro