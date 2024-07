SERIE B INTERREGIONALE – Ecco la composizione degli 8 gironi

By

Serie B Interregionale al via il 29 Settembre con conclusione l’8 Giugno 2025 con l’eventuale gara 3 della finale play-off per accedere alla B Nazionale. Ecco gli 8 gironi.

CONFERENCE NORD OVEST

DIVISION A PIEMONTE

Codice Società Comune Regione

034338 CAMPUS VARESE VARESE LOM

000857 BASKET GALLARATE VARESE LOM

020614 PALLACANESTRO PAVIA 1933 PAVIA LOM

025666 BASKETBALL 7 LAGHI VARESE LOM

000471 PGS DON BOSCO CROCETTA TORINO PIE

044779 COLLEGNO BASKET TORINO PIE

002237 COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO NOVARA PIE

034253 OLEGGIO MAGIC BASKET NOVARA PIE

001966 BASKET CLUB SERRAVALLE SCRIVIA ALESSANDRIA PIE

000240 JUNIOR LIBERTAS CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA PIE

054576 DERTHONA BASKETBALL LAB TORTONA ALESSANDRIA PIE

054496 PALLACANESTRO SESTRI GENOVA LIG

DIVISION B TOSCANA

Codice Società Comune Regione

000226 SPEZIA BASKET CLUB LA SPEZIA LIG

000258 COSTONE SIENA SIENA TOS

001088 ETRUSCA BASKET SAN MINIATO PISA TOS

000383 USE BASKET EMPOLI FIRENZE TOS

000389 BASKET CECINA LIVORNO TOS

000611 ABC CASTELFIORENTINO FIRENZE TOS

002232 BASKET OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE TOS

000259 VIRTUS SIENA SIENA TOS

050121 BASKET ARETINA AREZZO TOS

033134 DANY BASKET QUARRATA PISTOIA TOS

051594 BASKETBALL CLUB LUCCA LUCCA TOS

055934 MENS SANA BASKETBALL SIENA TOS

CONFERENCE NORD EST

DIVISION C LOMBARDIA

Codice Società Comune Regione

052092 JBSTINGS CURTATONE MANTOVA LOM

000928 LIBERTAS CERNUSCO MILANO LOM

023163 BASKET TEAM 1995 PIZZIGHETTONE CREMONA LOM

027457 SANSEA BASKET CREMONA LOM

006563 PALLACANESTRO GARDONESE BRESCIA LOM

050000 BLU OROBICA BERGAMO LOM

003437 BASKET ISEO BRESCIA LOM

000321 SOCIAL O.S.A. BASKET MILANO MILANO LOM

023196 US NERVIANESE MILANO LOM

000466 SANGIORGESE BASKET S.G LEGNANO MILANO LOM

028778 BASKET 2000 REGGIO EMILIA EMR

054693 BOLOGNA BASKET 2016 BOLOGNA EMR

DIVISION D VENETO

Codice Società Comune Regione

047285 DINAMO GORIZIA GORIZIA FVG

000217 FALCONSTAR MONFALCONE GORIZIA FVG

042305 SISTEMA BASKET PORDENONE FVG

004438 PALLACANESTRO JADRAN TRIESTE FVG

000636 BASKET CLUB JESOLO VENEZIA VEN

051536 UNIONE BASKET PADOVA PADOVA VEN

001107 MONTEBELLUNA BASKET TREVISO VEN

055931 PALLACANESTRO VIRTUS PADOVA PADOVA VEN

004031 CALORFLEX ODERZO TREVISO VEN

004057 ATV SAN BONIFACIO VERONA VEN

050500 FERRARA BASKET 2018 FERRARA EMR

007095 CORONA BASKET PIADENA PERGINE VALSUGANA TAA

CONFERENCE CENTRO

DIVISION E EMILIA ROMAGNA

Codice Società Comune Regione

019439 NEW FLYING BALLS OZZANO BOLOGNA EMR

006908 OLIMPIA CASTELLO 2010 BOLOGNA EMR

046415 PALLACANESTRO RECANATI MACERATA MAR

003348 VIGOR BASKET MATELICA MACERATA MAR

006300 PALL. SENIGALLIA ANCONA MAR

007205 VIRTUS BASKET CIVITANOVA MACERATA MAR

000236 U.S. LORETO PESARO MAR

050100 ATTILA JUNIOR B. PORTO RECANATI MACERATA MAR

023009 BRAMANTE BASKET PESARO MAR

055528 TERAMO A SPICCHI 2K20 TERAMO ABR

055552 ROSETO BASKET 20.20 TERAMO ABR

045411 VAL DI CEPPO BASKET PERUGIA UMB

DIVISION F ABRUZZO

Codice Società Comune Regione

055662 PESCARA BK 2.0 PESCARA ABR

055381 AMATORI PESCARA 1976 PESCARA ABR

051961 NUOVO BASKET AQUILANO L’AQUILA ABR

001584 VASTO BASKET CHIETI ABR

056098 SAN PAOLO OSTIENSE ROMA LAZ

055588 STELLA AZZURRA VITERBO VITERBO LAZ

055621 BASKET PALESTRINA 1962 ROMA LAZ

055447 POLISPORTIVA SUPERNOVA ROMA LAZ

050699 CARVER CINECITTÀ ROMA LAZ

054985 BASKET FERENTINO 1977 FROSINONE LAZ

042132 ESPERIA CAGLIARI SAR

031047 CENTRO BASKET MONDRAGONE CASERTA CAM

CONFERENCE SUD

DIVISION G PUGLIA

Codice Società Comune Regione

055765 NUOVA CESTISTICA LIONS BISCEGLIE BAT PUG

100723 FELICE SCANDONE AVELLINO CAM

052601 CESTISTICA BENEVENTO BENEVENTO CAM

054836 POL. CANUSIUM BASKET CANOSA BARLETTA AT PUG

002157 BASKET CORATO BARI PUG

029366 ACTION NOW 2019 MONOPOLI BARI PUG

050430 ADRIA BASKET BARI BARI PUG

052736 MOLA NEW BASKET 2012 BARI PUG

054357 VIRTUS 2014 MOLFETTA BARI PUG

054524 DINAMO BASKET BRINDISI BRINDISI PUG

003021 C.J. BASKET TARANTO TARANTO PUG

055366 AIR BASKET TERMOLI CAMPOBASSO MOL

DIVISION H CAMPANIA

Codice Società Comune Regione

050161 PROMO BASKET MARIGLIANO 2003 NAPOLI CAM

055413 PALLACANESTRO ANTONIANA NAPOLI CAM

100676 VIRTUS MATERA GROUP 2016 MATERA BAS

051303 ANGRI PALLACANESTRO SALERNO CAM

052542 BIM BUM BASKET RENDE COSENZA CAL

055355 PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTER REGGIO

CALABRIA CAL

055392 BASKET ACADEMY CATANZARO CAL

005061 GROTTACALDA PIAZZA ARMERINA ENNA SIC

050583 BASKET SCHOOL MESSINA MESSINA SIC

052465 CASTANEA BASKET 2010 MESSINA SIC

054049 SVINCOLATI MILAZZO MESSINA SIC

055919 BARCELLONA BASKET MESSINA SIC