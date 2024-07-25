SERIE B INTERREGIONALE – Ecco la composizione degli 8 gironi

Serie B Interregionale al via il 29 Settembre con conclusione l’8 Giugno 2025 con l’eventuale gara 3 della finale play-off per accedere alla B Nazionale. Ecco gli 8 gironi.
CONFERENCE NORD OVEST
DIVISION A PIEMONTE
Codice Società Comune Regione
034338 CAMPUS VARESE VARESE LOM
000857 BASKET GALLARATE VARESE LOM
020614 PALLACANESTRO PAVIA 1933 PAVIA LOM
025666 BASKETBALL 7 LAGHI VARESE LOM
000471 PGS DON BOSCO CROCETTA TORINO PIE
044779 COLLEGNO BASKET TORINO PIE
002237 COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO NOVARA PIE
034253 OLEGGIO MAGIC BASKET NOVARA PIE
001966 BASKET CLUB SERRAVALLE SCRIVIA ALESSANDRIA PIE
000240 JUNIOR LIBERTAS CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA PIE
054576 DERTHONA BASKETBALL LAB TORTONA ALESSANDRIA PIE
054496 PALLACANESTRO SESTRI GENOVA LIG
DIVISION B TOSCANA
Codice Società Comune Regione
000226 SPEZIA BASKET CLUB LA SPEZIA LIG
000258 COSTONE SIENA SIENA TOS
001088 ETRUSCA BASKET SAN MINIATO PISA TOS
000383 USE BASKET EMPOLI FIRENZE TOS
000389 BASKET CECINA LIVORNO TOS
000611 ABC CASTELFIORENTINO FIRENZE TOS
002232 BASKET OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE TOS
000259 VIRTUS SIENA SIENA TOS
050121 BASKET ARETINA AREZZO TOS
033134 DANY BASKET QUARRATA PISTOIA TOS
051594 BASKETBALL CLUB LUCCA LUCCA TOS
055934 MENS SANA BASKETBALL SIENA TOS
CONFERENCE NORD EST
DIVISION C LOMBARDIA
Codice Società Comune Regione
052092 JBSTINGS CURTATONE MANTOVA LOM
000928 LIBERTAS CERNUSCO MILANO LOM
023163 BASKET TEAM 1995 PIZZIGHETTONE CREMONA LOM
027457 SANSEA BASKET CREMONA LOM
006563 PALLACANESTRO GARDONESE BRESCIA LOM
050000 BLU OROBICA BERGAMO LOM
003437 BASKET ISEO BRESCIA LOM
000321 SOCIAL O.S.A. BASKET MILANO MILANO LOM
023196 US NERVIANESE MILANO LOM
000466 SANGIORGESE BASKET S.G LEGNANO MILANO LOM
028778 BASKET 2000 REGGIO EMILIA EMR
054693 BOLOGNA BASKET 2016 BOLOGNA EMR
DIVISION D VENETO
Codice Società Comune Regione
047285 DINAMO GORIZIA GORIZIA FVG
000217 FALCONSTAR MONFALCONE GORIZIA FVG
042305 SISTEMA BASKET PORDENONE FVG
004438 PALLACANESTRO JADRAN TRIESTE FVG
000636 BASKET CLUB JESOLO VENEZIA VEN
051536 UNIONE BASKET PADOVA PADOVA VEN
001107 MONTEBELLUNA BASKET TREVISO VEN
055931 PALLACANESTRO VIRTUS PADOVA PADOVA VEN
004031 CALORFLEX ODERZO TREVISO VEN
004057 ATV SAN BONIFACIO VERONA VEN
050500 FERRARA BASKET 2018 FERRARA EMR
007095 CORONA BASKET PIADENA PERGINE VALSUGANA TAA
CONFERENCE CENTRO
DIVISION E EMILIA ROMAGNA
Codice Società Comune Regione
019439 NEW FLYING BALLS OZZANO BOLOGNA EMR
006908 OLIMPIA CASTELLO 2010 BOLOGNA EMR
046415 PALLACANESTRO RECANATI MACERATA MAR
003348 VIGOR BASKET MATELICA MACERATA MAR
006300 PALL. SENIGALLIA ANCONA MAR
007205 VIRTUS BASKET CIVITANOVA MACERATA MAR
000236 U.S. LORETO PESARO MAR
050100 ATTILA JUNIOR B. PORTO RECANATI MACERATA MAR
023009 BRAMANTE BASKET PESARO MAR
055528 TERAMO A SPICCHI 2K20 TERAMO ABR
055552 ROSETO BASKET 20.20 TERAMO ABR
045411 VAL DI CEPPO BASKET PERUGIA UMB
DIVISION F ABRUZZO
Codice Società Comune Regione
055662 PESCARA BK 2.0 PESCARA ABR
055381 AMATORI PESCARA 1976 PESCARA ABR
051961 NUOVO BASKET AQUILANO L’AQUILA ABR
001584 VASTO BASKET CHIETI ABR
056098 SAN PAOLO OSTIENSE ROMA LAZ
055588 STELLA AZZURRA VITERBO VITERBO LAZ
055621 BASKET PALESTRINA 1962 ROMA LAZ
055447 POLISPORTIVA SUPERNOVA ROMA LAZ
050699 CARVER CINECITTÀ ROMA LAZ
054985 BASKET FERENTINO 1977 FROSINONE LAZ
042132 ESPERIA CAGLIARI SAR
031047 CENTRO BASKET MONDRAGONE CASERTA CAM
CONFERENCE SUD
DIVISION G PUGLIA
Codice Società Comune Regione
055765 NUOVA CESTISTICA LIONS BISCEGLIE BAT PUG
100723 FELICE SCANDONE AVELLINO CAM
052601 CESTISTICA BENEVENTO BENEVENTO CAM
054836 POL. CANUSIUM BASKET CANOSA BARLETTA AT PUG
002157 BASKET CORATO BARI PUG
029366 ACTION NOW 2019 MONOPOLI BARI PUG
050430 ADRIA BASKET BARI BARI PUG
052736 MOLA NEW BASKET 2012 BARI PUG
054357 VIRTUS 2014 MOLFETTA BARI PUG
054524 DINAMO BASKET BRINDISI BRINDISI PUG
003021 C.J. BASKET TARANTO TARANTO PUG
055366 AIR BASKET TERMOLI CAMPOBASSO MOL
DIVISION H CAMPANIA
Codice Società Comune Regione
050161 PROMO BASKET MARIGLIANO 2003 NAPOLI CAM
055413 PALLACANESTRO ANTONIANA NAPOLI CAM
100676 VIRTUS MATERA GROUP 2016 MATERA BAS
051303 ANGRI PALLACANESTRO SALERNO CAM
052542 BIM BUM BASKET RENDE COSENZA CAL
055355 PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTER REGGIO
CALABRIA CAL
055392 BASKET ACADEMY CATANZARO CAL
005061 GROTTACALDA PIAZZA ARMERINA ENNA SIC
050583 BASKET SCHOOL MESSINA MESSINA SIC
052465 CASTANEA BASKET 2010 MESSINA SIC
054049 SVINCOLATI MILAZZO MESSINA SIC
055919 BARCELLONA BASKET MESSINA SIC