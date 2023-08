SERIE B INTERREGIONALE – L’Infodrive Capo d’Orlando riabbraccia dopo sette anni Simas Jasaitis

๐™ปโ€™๐™พ๐š›๐š•๐šŠ๐š—๐š๐š’๐š—๐šŠ ๐™ฑ๐šŠ๐šœ๐š”๐šŽ๐š รจ ๐š•๐š’๐šŽ๐š๐šŠ ๐š๐š’ ๐šŒ๐š˜๐š–๐šž๐š—๐š’๐šŒ๐šŠ๐š›๐šŽ ๐š’๐š• ๐š›๐šŠ๐š๐š๐š’๐šž๐š—๐š๐š’๐š–๐šŽ๐š—๐š๐š˜ ๐š๐šŽ๐š•๐š•โ€™๐šŠ๐šŒ๐šŒ๐š˜๐š›๐š๐š˜ ๐šŒ๐š˜๐š— ๐š‚๐š’๐š–๐šŠ๐šœ ๐™น๐šŠ๐šœ๐šŠ๐š’๐š๐š’๐šœ, ๐šŠ๐š•๐šŠ ๐š•๐š’๐š๐šž๐šŠ๐š—๐šŠ ๐š๐š’ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ ๐šŒ๐šŽ๐š—๐š๐š’๐š–๐šŽ๐š๐š›๐š’, ๐š™๐šŽ๐š› ๐š’๐š• ๐šœ๐šž๐š˜ ๐š›๐š’๐š๐š˜๐š›๐š—๐š˜ ๐šŠ ๐™ฒ๐šŠ๐š™๐š˜ ๐šโ€™๐™พ๐š›๐š•๐šŠ๐š—๐š๐š˜ ๐š—๐šŽ๐š•๐š•๐šŠ ๐šœ๐š๐šŠ๐š๐š’๐š˜๐š—๐šŽ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ๐Ÿน/๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ๐Ÿบ.

Nato il 26 marzo 1982 a Vilnius in Lituania, Jasaitis cresce nel Marciulionis BS, ma muove i primi passi da cestista nella prima lega lituana con il Sakalai Vilnius (2000/01). Nellโ€™autunno del 2001 passa al Lietuvos Rytas Vilnius dove gioca fino al 2006 vincendo due titoli nazionali (2002 e 2006), un titolo Nebl (2002) e una ULEB Cup (2005). Ingaggiato dal Maccabi Tel Aviv vince il campionato israeliano nel 2007, poi vola in Spagna al Saski Baskonia con cui arriva alle semifinali di Eurolega, in finale di Copa del Rey e vince Supercoppa e Liga ACB (2008). Si ferma un altro anno in terra spagnola, questa volta allo Joventut Badalona e nel 2009/10 firma per i turchi del Galatasaray. In Turchia veste anche la canotta del Tรผrk Telekom nella stagione 2011/12 per poi trasferirsi in Russia per due anni al Lokomotiv Kuban con cui vince lโ€™Eurocup nel 2013 e arriva in finale di Coppa di Russia nel 2014, prima di fare il terzo ritorno in patria al Lietuvos Rytas nel 2015.

Nella stagione 2015/16 veste per la prima volta la maglia di Capo dโ€™Orlando, in serie A, facendo registrare quasi 12 punti di media con ottime percentuali dal campo, aggiungendo 4 rimbalzi ad allacciata di scarpe e, soprattutto, garantendo un contributo straordinario e decisivo per il raggiungimento della salvezza.

Dopo la parentesi di un anno a Pesaro, torna nuovamente in Lituania, questa volta in maglia Lietkabelis dove ricopre per due stagioni di fila (2017/18 e 2018/19) un ruolo fondamentale sia in LKL che in Eurocup e Champions League.

Nella stagione 2019/20 รจ protagonista in Leb Gold con il CD Maristas Palencia, mentre in quella successiva torna ancora in patria, in LKL, a Dzukija, dove in 34 partite a 26 minuti di utilizzo medio segna 11,5 punti e cattura 4,7 rimbalzi, con le solite altissime percentuali al tiro.

Nella scorsa stagione ricopre a Mazeikiai, in NKL (la seconda lega lituana), il doppio ruolo di giocatore e assistente allenatore, disputando 33 incontri con medie di 23 minuti, 9,3 punti e 4,8 rimbalzi a partita, con il 48,5% da 2 punti e il 43,6% dalla lunga distanza, riuscendo ad ottenere la promozione in LKL.

Nella sua lunga e prestigiosa carriera, Jasaitis vanta anche un curriculum di grande rilievo con la maglia della nazionale lituana, che rappresenta sin dalle categorie giovanili. Fa il suo esordio con la nazionale maggiore del suo paese nel 2004, gioca gli Europei nel 2005 in Serbia e il Mondiale in Giappone nel 2006. Vince la medaglia di bronzo agli Europei in Spagna nel 2007 e sale sul terzo gradino del podio anche al Mondiale in Turchia nel 2010. Partecipa a due Olimpiadi (Cina 2008 e Londra 2012) e sfiora il podio al debutto nei giochi olimpici fermandosi in semifinale. Si classifica con la Lituania tra le prime quattro nazioni anche al Mondiale in Spagna del 2014.

๐—œ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—”๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฒ: โ€œ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜จ๐˜จ๐˜ช รจ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜จ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ, ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜š๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ด ๐˜‘๐˜ข๐˜ด๐˜ข๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜Š๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅโ€™๐˜–๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ.

๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ป๐˜ป๐˜ข ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ข.

๐˜๐˜ญ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜Š๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅโ€™๐˜–๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ, ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ช, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ชรน ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉรฉ ๐˜š๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ด ๐˜‘๐˜ข๐˜ด๐˜ข๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ด, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ รจ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ท๐˜ช๐˜ฐ, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜‰ ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜Š๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅโ€™๐˜–๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ตร ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜Š๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฃ ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ตร ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜Š๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฃ, รจ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช ๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช ๐˜ท๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆโ€.

