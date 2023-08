SERIE B INTERREGIONALE UFFICIALE – Fiumicino firma il play Marchetti

Ed ecco la nona. Ma questa volta non si tratta della sinfonia di Beethoven, bensì della nona sorpresa che la Supernova Fiumicino fa ai suoi tifosi. Il club rossonero annuncia, infatti, di aver tesserato l’esperto playmaker classe 1993 Gianluca Marchetti (178cm, 76kg)

La carriera del neo rossonero: come nel caso dei precedenti acquisti, anche per Marchetti il curriculum è ricco di presenze in Serie A e B. Tutto comincia con la Virtus Roma, club con il quale svolge le giovanili, debutta nel massimo campionato nazionale e conquista un posto nella Nazionale italiana sperimentale. Poi, dopo una breve parentesi al Don Bosco in B, il nuovo giocatore di coach Pasquinelli gioca con Cremona in A, con Barcellona in A2 e con la Fortitudo Bologna sempre in A2, dopodiché diventa protagonista in B con Ortona, Nardò, Teramo, Reggio Emilia e Avellino prime di vivere le ultime stagioni al nord in Serie C Gold.

Le prime parole di Marchetti da giocatore della Supernova: “Tornare a giocare a casa a distanza di tanti anni è uno stimolo importante, questa possibilità così come quella di poter ritrovare coach Pasquinelli e di poter giocare per un club che ha progetti importanti non mi ha fatto avere neppure un dubbio. Ho conosciuto una società davvero seria, ringrazio ogni componente ma in particolar modo il gm Iannicelli per aver creduto in me. Conosco la maggior parte dei miei futuri compagni e quindi questo mi porta a dire con convinzione che siamo un roster competitivo, ma per fare bene non basta. Ancor di più se ti piace vincere come al sottoscritto. Per cui sarà fondamentale creare un gruppo unito, consci del fatto che nessuno ci regalerà nulla. A 30 anni mi sento ancora giovane e sono pronto a mettermi a disposizione della squadra”.

Le parole del gm Salvatore Iannicelli: “Come società ci riteniamo estremamente soddisfatti perché i nostri obiettivi iniziali si sono trasformati in giocatori della Supernova, tutto ciò è stato possibile grazie alla voglia del club di voler costruire un roster importante e alla voglia dei giocatori di voler entrare a far parte con grande entusiasmo della famiglia rossonera. L’ultimo esempio è Gianluca Marchetti che non ha esitato neppure un momento nel dire si a Fiumicino. Stiamo parlando di un giocatore di carisma e di talento, che nel corso della sua carriera ha collezionato tantissime presenze in Serie A e B”.

UFF.STAMPA SUPERNOVA FIUMICINO