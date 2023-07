SERIE B INTERREGIONALE UFFICIALE – Palestrina firma Vittorio Visentin

La Pallacanestro Palestrina è lieta di comunicare l’accordo per la stagione 2023-24 con Vittorio Visentin. Colmata dopo intenso lavoro la casella del “centro” con un atleta fortemente cercato e che ha mostrato forte gradimento per l’interesse dello staff tecnico arancio verde.

Visentin è un “5” di 205 cm cresciuto nella sua terra natale, il Veneto, per effettuare poi giovanissimo il salto dopo ottimi campionati giovanili. Pordenone lo chiama in B, breve parentesi in A2 ad Agrigento e poi una lunga militanza nella terza serie nazionale, con Borgosesia, Battipaglia, Nardò, Livorno, Molfetta, Monopoli e infine Caserta.

Ruolo rimasto scoperto nello scacchiere arancio verde e che quest’estate era nei primissimi obiettivi da raggiungere per consegnare alla IoBus Palestrina un roster completo e rinforzato da una “torre” che diventerà di estrema utilità per gli schemi offensivi e difensivi della squadra che si avvicina al prossimo campionato di B int.

Si ringrazia la Sport Lab Network e in particolare Simone Di Trani per la collaborazione per la riuscita dell’operazione che ha pienamente soddisfatto tutte le parti interessate.

A Vittorio abbiamo lasciato l’onere delle presentazioni:

“Arrivo in una piazza importante, in B ho potuto giocarci contro apprezzando il suo pubblico, società organizzata e seguita, almeno vedendola da fuori perché fino ad ora non la conoscevo da dentro. Sono molto contento di iniziare e prendere confidenza con tutto quello che ruota intorno all’ambiente di Palestrina. Punti di forza? Il gioco in post-basso e ricevitore sul Pick and roll, poi sempre a disposizione della squadra e del nostro modo di giocare, adeguandomi alle necessità dei miei compagni.”

Fabio Ilardi

Area Comunicazione

S.S.D. Pallacanestro Palestrina arl