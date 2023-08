SERIE B INTERREGIONALE UFFICIALE – Patrick Gatti firma con l’Orlandina Basket

๐™ปโ€™๐™พ๐š›๐š•๐šŠ๐š—๐š๐š’๐š—๐šŠ ๐™ฑ๐šŠ๐šœ๐š”๐šŽ๐š รจ ๐š•๐š’๐šŽ๐š๐šŠ ๐š๐š’ ๐šŒ๐š˜๐š–๐šž๐š—๐š’๐šŒ๐šŠ๐š›๐šŽ ๐š’๐š• ๐š›๐šŠ๐š๐š๐š’๐šž๐š—๐š๐š’๐š–๐šŽ๐š—๐š๐š˜ ๐š๐šŽ๐š•๐š•โ€™๐šŠ๐šŒ๐šŒ๐š˜๐š›๐š๐š˜ ๐šŒ๐š˜๐š— ๐š•โ€™๐šŠ๐š•๐šŠ ๐™ฟ๐šŠ๐š๐š›๐š’๐šŒ๐š” ๐™ถ๐šŠ๐š๐š๐š’ ๐š™๐šŽ๐š› ๐š•๐šŠ ๐šœ๐š๐šŠ๐š๐š’๐š˜๐š—๐šŽ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ๐Ÿน/๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ๐Ÿบ.

Nato a Como il 14 marzo 2001 da madre olandese e padre italiano, Patrick Gatti, ala di 198 cm, cresce nella vicina Cantรน, societร con la quale compie tutta la trafila giovanile, mettendosi in luce al punto tale da guadagnarsi varie convocazioni nelle Nazionali giovanili, tra le quali spicca, nel 2017, la partecipazione con lโ€™Italia Under 16 ai Campionati Europei di categoria in Montenegro.



Nella stagione 2019/20 arriva lโ€™esordio a livello senior, nella Bernareggio guidata da Coach Marco Cardani che, al momento della sospensione delle competizioni per via del Covid, si trova in testa alla classifica del rispettivo girone di serie B con un record di 19 vittorie e 4 sconfitte. In quellโ€™anno Gatti colleziona 9 punti di media in 24 minuti sul parquet, tirando con un impressionante 49% da 3 punti. Numeri che gli valgono, nella stagione successiva, la conferma nel roster della squadra brianzola, con la quale, ricoprendo nuovamente un ruolo chiave, vince la Supercoppa e gioca la semifinale playoff contro la Libertas Livorno, persa soltanto in gara-5.

Nella stagione 2020/21 fa il suo esordio in serie A2 tra le fila della Ristopro Fabriano, ma non trova lo spazio sperato e cambia maglia dopo poche settimane, tornando ancora una volta ad indossare la divisa di Bernareggio, incrementando ulteriormente le giร ottime cifre delle annate precedenti e chiudendo con medie di 9,5 punti, 4 rimbalzi e il 35% dalla lunga distanza.

Nella scorsa stagione si trasferisce a Jesi, dove prima di essere costretto ad un lungo stop, a causa di un infortunio alla mano destra, conferma le sue qualitร , viaggiando ad una media di 7,6 punti e 3 rimbalzi, con il 42% da 3 punti; pienamente recuperato, torna in campo giusto in tempo per aiutare i compagni a vincere la serie play-in contro Matelica.



Gatti, che nello scacchiere di Coach Bolignano occuperร lo spot di ala piccola titolare, รจ un giocatore che fa del tiro dalla lunga distanza la sua arma principale nella metร campo offensiva e di versatilitร , atletismo ed energia, marchi di fabbrica importanti anche in fase difensiva.

๐™Œ๐™ช๐™š๐™จ๐™ฉ๐™š ๐™ก๐™š ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ข๐™š ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ค๐™ก๐™š ๐™™๐™ž ๐™‹๐™–๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ ๐™‚๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ž ๐™ž๐™ฃ ๐™ข๐™–๐™œ๐™ก๐™ž๐™– ๐™Š๐™ง๐™ก๐™–๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™– ๐˜ฝ๐™–๐™จ๐™ ๐™š๐™ฉ: โ€œ๐˜š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜Š๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅโ€™๐˜–๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ, ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ตร ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข.

๐˜๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜š๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ตร ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ตโ€™๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ตร .

๐˜š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ท๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ญโ€™๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฐโ€.

๐—œ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—”๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฒ: โ€œ๐˜—๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฌ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช รจ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ข๐˜จ๐˜ข๐˜ป๐˜ป๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญโ€™๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฌ๐˜ช๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ: ๐˜ข๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฐ, ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ตร ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ตร ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ข, ๐˜ค๐˜ข๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ตร ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข 4, ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ชรน ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ช.

๐˜๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ รจ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถรฒ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข, ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ช, ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข, ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ณร ๐˜ข๐˜ง๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆโ€.

UFF.STAMPA ORLANDINA BASKET