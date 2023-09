SERIE B INTERREGIONALE UFFICIALE – Piazza Armerina piazza il botto Marco Laganà

By

Benvenuto a Marco Lagana’. Il nuovo giocatore ha firmato per la SIAZ!

30 anni, play maker di 197 centimetri, ha esordito in serie A nel 2011 con la pallacanestro Biella. Poi esperienze a Capo D’Orlando, Legnano, Reggio Calabria, Latina e Montecatini. Nazionale under 16 e 20 dal 2009 al 2012, oro agli europei del 2013 in Estonia.

“ Ho scelto la Siaz perché è una società ambiziosa con molta voglia di fare bene. Ringrazio in particolar modo il presidente Fabio La Versa e il direttore sportivo Alfredo Filetti che hanno avuto molta pazienza e mi hanno voluto fortemente qui. Voglio ricambiare la fiducia ricevuta da tutti”.

Uff.Stampa Siaz Basket Piazza Armerina