SERIE B INTERREGIONALE UFFICIALE – Supernova Fiumicino firma Giovanni Allodi

La Supernova Fiumicino non vuole smettere di sognare, ecco perché con la solita passione e il solito entusiasmo sta continuando a lavorare alla costruzione del roster che dovrà prendere parte al prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Un roster che inizia sempre di più a prendere forma, una gran bella forma. Il nuovo sensazionale colpo di mercato della Supernova, il sesto consecutivo se si considerano anche le riconferme, si chiama Giovanni Allodi, centro classe 1994(204cm, 105kg) con lunghi trascorsi nei massimi campionati nazionali. A passo spedito, quindi, il trio Porfidia-Laurenza-Iannicelli lavora in vista della prima storica apparizione in B (copyright foto Luiss Roma).

La carriera del neo rossonero: cresciuto in un settore giovanile di spessore come quello di Reggio Emilia, Allodi inizia poi il suo percorso tra i senior in Serie A2. Una categoria che vivrà per diversi anni, prima con Mantova nel 2013-14, poi con Ferentino, Legnano, Latina (per tre stagioni) e infine con Bergamo. Nel 2020-21 complice questioni di studio accetta la proposta di Fiorenzuola in B, poi l’anno dopo quella di Fidenza in C Gold, mentre nella scorsa stagione contribuisce fattivamente alla promozione della Luiss Roma in A2.

Le prime impressioni di Allodi da neo rossonero: “Ho scelto Supernova perché ho conosciuto una società ambiziosa che sta dimostrando con i fatti, oltre che con la solidità, le sue reali intenzioni, e poi non conta la categoria ma la serietà del progetto. Al momento non sappiamo ancora il reale livello del prossimo campionato, mi aspetto però molte inside ma consapevole del fatto che il club sta costruendo un roster importante e che quindi le premesse per fare bene ci sono. Conosco Fanti e Martino, altro aspetto che mi ha convinto ulteriormente nel venire a Fiumicino, e anche loro sanno bene che il primo step è la costruzione di un gruppo coeso dentro e fuori dal campo. Personalmente mi reputo un giocatore altruista e sempre pronto a sacrificarsi per i compagni, mi piace poter dare il mio contributo per far giocare bene la squadra anche a discapito dei numeri personali che non li ritengo così fondamentali”.

Le dichiarazioni del gm Iannicelli: “Passo dopo passo stiamo completando il puzzle, esattamente con i pezzi che volevamo usare sin dall’inizio di questo nuovo percorso. Grazie agli sforzi della società stiamo allestendo un roster che potrà fare divertire i nostri tifosi. Come per i precedenti acquisti, anche Allodi non ha bisogno certamente di presentazioni. Le sue qualità e la sua esperienza saranno molto importanti per l’economia del nostro gioco. Siamo felici che un altro cestista di categoria superiore abbia creduto nel progetto Supernova”.

UFF.STAMPA SUPERNOVA FIUMICINO