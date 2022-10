Serie B – JC mai doma, ma Omegna s’impone 79-65

Seconda partita di Campionato per la Junior Casale che si vede di fronte la corazzata Paffoni Omegna e, nonostante la grande caparbietà, non riesce a trovare la vittoria. I padroni di casa s’impongono infatti 79-65: non bastano, per i rossoblu, i 24 punti di un ispirato Jovanovic.

Il primo quarto vede le due formazioni giocare punto a punto nonostante la Paffoni tenti subito l’allungo (13-3 dopo 5’). E’ Staffieri che prova a suonare la carica dei suoi trovando importanti canestri dall’arco, mentre la difesa stringe le maglie per limitare le penetrazioni avversarie; al termine dei 10’ di gioco il punteggio è 18-14.

Secondo quarto da dimenticare per i rossoblu che litigano a ripetizione con il ferro facendo fatica a realizzare: Omegna coglie la palla al balzo e preme sull’acceleratore piazzando il break che vale il 44-23 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo si rivede una JC caparbia e affamata guidata da Saladini e Jovanovic, mentre sotto le plance ci sono i soliti Negri e Staffieri a raccogliere rimbalzi a ripetizione. La Paffoni non ci sta e continua a lottare, chiudendo il quarto 63-44.

Gli ultimi 10’ vedono nuovamente in avvio lo sprint dei ragazzi di coach Cristelli, ma Omegna spezza subito le ali dei casalesi capeggiata da Torgano e Minoli. Gli ultimi minuti di gioco sono ormai garbage time e il tabellone fissa il punteggio sul 79-65.

PAFFONI FULGOR OMEGNA – JUNIOR CASALE: 79-65 (18-14; 44-23; 63-44)

PAFFONI FULGOR OMEGNA: Minoli 13, Segala 2, Puppieni, Forte, Torgano 12, Antelli 2, Vuk 2, Markovic 5, Balanzoni 17, Marini 6, Solaroli 16, Picarelli 4. All. Quilici

JUNIOR CASALE: Riva NE, Jovanovic 24, Geraci NE, Ciocca 2, Staffieri 7, Apuzzo 8, Raiteri, Ruiu 4, Negri 7, Saladini 13. All. Cristelli

Ufficio Stampa Junior Casale