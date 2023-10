Serie B – Jesi congela il tesseramento di Calabrese

By

Basket Jesi Academy, di comune accordo e dopo un confronto franco e sincero da parte dello staff tecnico e societario con il giocatore, ha deciso di congelare il tesseramento dell’atleta Nicola Calabrese, assente nel match di esordio casalingo contro Liofilchem Roseto.

La decisione, presa dal giocatore e condivisa dalla società, è nata dalla constatazione che Nicola non potrebbe in questo momento avere lo spazio che meriterebbe nelle rotazioni di coach Ghizzinardi, motivo per cui si è deciso di congelare il tesseramento.

La società, nel prendere atto della situazione, ha confermato all’atleta la propria disponibilità a farlo allenare con la squadra, in attesa di opportunità alternative che sicuramente non tarderanno ad arrivare, viste le qualità tecniche ed umane del ragazzo.

