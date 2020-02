Serie B – Jesi, il punto sulle condizioni della squadra

L’Aurora Basket comunica che l’atleta Marko Micevic si è sottoposto ieri ad intervento chirurgico al ginocchio destro effettuato all’Ospedale di Senigallia dal Dott. Alessandro Orazi. L’intervento eseguito in artroscopia si è reso necessario per suturare la lesione del menisco mediale che aveva provocato un blocco articolare. Nel contempo è stata effettuata una pulizia della cartilagine. I tempi di recupero sono stimati in circa due mesi. Per quanto riguarda invece il capitano Riccardo Casagrande la societá comunica che l’atleta ha rimosso il gesso alla mano destra e può iniziare le attività di riabilitazione per la lussazione del pollice. I tempi di ritorno ad una piena efficenza sono ragionevolmente stimati in 15/20 giorni.

Uff.Stampa Aurora Basket