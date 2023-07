Serie B – Jesi, Merletto sottoposto a intervento di pulizia del ginocchio

Basket Jesi Academy informa che nella giornata di martedì Daniele Merletto si è sottoposto ad un intervento di pulizia del ginocchio destro eseguito dal Prof. Matteo Pavan presso la clinica GVM Santa Cecilia Hospital.

L’intervento è tecnicamente riuscito ed il giocatore, sotto contratto con Basket Jesi Academy anche per la prossima stagione, inizierà a breve una specifica attività di recupero e potrà aggregarsi alla squadra per fine agosto. Basket Jesi Academy intende ringraziare il Prof. Pavan per la consueta disponibilità e per l’attenzione con cui si è preso cura di Daniele Merletto.

