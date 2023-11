Serie B – Jesi non sbaglia e sconfigge San Severo

Non porta i frutti sperati la nona giornata del campionato nazionale di Serie B Hold Wild West; al PalaTriccoli sono i padroni di casa a guadagnarsi il successo per 93 – 72 contro l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo. 47 punti subiti, 10/23 da due, 1/9 da tre, 9 palle perse e 15 rimbalzi contro i 21 degli avversari; un avvio non all’altezza delle aspettative per la Cestistica San Severo, entrata sul parquet poco concentrata, lasciando tutte le giocate ai padroni di casa guidati da coach Marcello Ghizzinarde. Nel secondo tempo, dopo aver sistemato qualcosa, i Neri hanno provato a rimettere in piedi il match arrivando anche sul -10, tuttavia quei venti punti di svantaggio e le ottime performance di Marulli, Rossi, Casagrande, Varaschin e Bruno hanno contribuito alla sconfitta.

“Adesso viene il difficile”. Lo aveva dichiarato coach Luciano Nunzi alla vigilia, sostenendo come non solo la partita odierna ma anche le prossime gare saranno per la Cestistica uno spartiacque per comprendere meglio la collocazione in classifica. Come si affrontano match così delicati? Esattamente come quelli giocati: con la consapevolezza di essere un gruppo forte dai valori importanti oltre che con dal notevole spessore tecnico, in grado di competere contro chiunque perché, quanto ad energia ed aggressività e sebbene la sconfitta, i Neri non hanno assolutamente nulla di meno rispetto agli altri. Si dice che “quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare” e allora giochiamo tutti, squadra e tifosi!

DAL 1’ al 20’ – La General Contractor si schiera con Merletto, Marulli, Rossi, Casagrande, Filippini mentre l’Allianz Pazienza opta per Pierotti, Magrini, Pazin, Gatto e Fall. Il tema tattico, almeno negli istanti iniziali, è abbastanza chiaro: affidare la palla sotto canestro per i centimetri dei pivot. Ed infatti i primi due punti della serata sono ad opera di Filippini a cui rispondono i quattro consecutivi di Yande Fall mentre, nell’azione successiva, Magrini fa fallo e Casagrande resta lucido dalla linea della carità per un 4-4 dopo 3’ minuti disputati. La gara si accende, anche in maniera inaspettata, a metà quarto quando due errori di San Severo permettono quattro realizzazioni facili ad opera dei padroni di casa per l’immediato timeout di coach Luciano Nunzi. Dopo le parole del capo allenatore arriva l’immediata risposta del capitano Magrini, Pazin e Fall (8-10) ma prima Filippini pareggia i conti e poi, due triple di Marulli e la penetrazione di Casagrande e ancora Marulli ribaltano totalmente il parziale per il 22-10. Pierotti fa 2/2 dalla lunetta, ma è ancora poca roba perché Jesi continua a produrre punti fino al 24-12 del primo quarto. Due falli ad opera dei marchigiani e le prime realizzazioni da vicinissimo di Guastamacchia, Petrushevski e Montanari; è l’inizio dell’Allianz Pazienza che, se vuole recuperare terreno, deve non solo aumentare la sua efficacia in attacco ma chiudersi in difesa anche se gli uomini di coach Marcello Ghizzinardi soprattutto con Marulli e Casagrande e (entrambe in doppia cifra) non si lasciano per nulla intimorire dalle giocate avversarie e guadagnano il massimo vantaggio serale +14 (32-18). Ciò che manca alla Cestistica, al netto del punteggio e dunque considerando una fase difensiva assolutamente da rivedere, è la giusta concentrazione (vedasi le 9 palle perse) e la precisione in attacco, perché quando si arriva a canestro le conclusioni sono per la maggior parte tutte fuori misura. Secondo parziale: 47-27.

DAL 21’ al 40 – Il semigancio di Gatto, la seconda tripla di Mattia Magrini e la ‘bomba’ di Pazin inaugurano la terza frazione non propriamente scintillante considerati i tanti errori da parte di ambo i lati. L’esigenza di dover recuperare punti su punti porta l’Allianz Pazienza a dover alzare i giri del motore in difesa ed infatti i Neri sono già a quota quattro infrazioni in sei minuti giocati ed anche il punteggio, sebbene sia sempre a favore dei marchigiani, è di -14 (rispetto al -20). Nel momento giallonero più produttivo, ecco che i padroni di casa innescano nuovamente con la freccia al netto di una tripla impossibile e allo scadere di Marulli, due triple consecutive nelle azioni successive e Varaschin per il 64-47. Un buon inizio di frazione per San Severo e la pronta reazione Jesina segnano il terzo punteggio sul 66-52. Guastamacchia e l’arrembate Petrushevski portano il punteggio su quel -10 (66-56) che può far ancora sperare bene, sebbene gli avversari resistano con orgoglio e diligenza. Ed infatti, proprio come successo in precedenza, i dauni provano ad accorciare e la General risponde nitidamente colpendo da tre per il 75-56 e l’immediata sospensione di Nunzi. Fall, Pazin e Gatto fanno 77-62, ma Jesi segna e conquista extrapossessi fondamentali per tenere a lunga distanza gli sfidanti. Gli spezzettati minuti finali servono solo per aggiornare (sia positivamente che negativamente) le statistiche, anche perché il trend della gara è pressoché costante: i marchigiani proseguono nella serata di grazia e conquistano via via il referto rosa contro una Cestistica che, certamente, non ha brillato: 93 – 72.

IL CALENDARIO – Black contro…Blacks; domenica 19 novembre al Falcone e Borsellino. Si sfidano l’Allianz Pazienza San Severo contro i Raggisolaris Faenza. Salto a due alle ore 18.



General Contractor Jesi – Allianz Pazienza San Severo 93-72 (24-12, 23-15, 19-25, 27-20)

General Contractor Jesi: Roberto Marulli 20 (2/5, 2/4), Tommaso Rossi 18 (4/6, 3/7), Lorenzo Varaschin 15 (2/5, 0/0), Giulio Casagrande 13 (4/6, 1/2), Santiago Bruno 11 (1/3, 2/4), Giacomo Filippini 8 (4/6, 0/1), Emanuele Carnevale 5 (2/2, 0/0), Daniele Merletto 3 (0/0, 1/4), Antonio Valentini 0 (0/1, 0/1), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 32 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Lorenzo Varaschin 8) – Assist: 14 (Giulio Casagrande 4)

Allianz Pazienza San Severo: Mattia Magrini 12 (1/4, 3/4), Stefano Pierotti alles 11 (3/5, 0/3), Djordje Pazin 11 (3/4, 1/6), Tommaso Gatto 9 (3/6, 0/3), Yande Fall 9 (4/10, 0/0), Arcangelo Guastamacchia8 (3/3, 0/1), Goce Petrushevski 8 (3/3, 0/2), Luca Colombo 2 (1/4, 0/1), Fabio Montanari 2 (1/2, 0/1), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 26 6 + 20 (Yande Fall 8) – Assist: 11 (Stefano Pierotti alles 4)

