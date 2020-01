Serie B – Jesi sbanca Teramo con un canestro allo scadere

Per la prima giornata del girone di ritorno va in scena al PalaScapriano la sfida tra Adriatica Press Teramo e Aurora Basket Jesi. All’andata si impose Jesi con il punteggio di 73-70, ma entrambe le squadre arrivano al match di oggi con roster profondamente diversi. Teramo in settimana ha ufficializzato gli addii di Melchiorri e Nolli, sostituiti dal centro Bruno. Jesi ha rinunciato a Pederzini ma ha aggiunto Sgorbati. I Marchigiani si presentano a Teramo privi di Casagrande, out per infortunio. Le due squadre sono separate da 6 punti in classifica, Jesi con 14 punti è a ridosso della zona play-off, Teramo con 8 punti si trova in penultima posizione in coabitazione con Ancona.

Teramo inizia il match con Cucchiaro, Forte, Di Bonaventura, Matic e Bruno, l’Aurora risponde con Giampieri, Bottioni, Migliori, Magrini e Lovisotto. Partenza brillante per entrambe le squadre, che trovano con una certa regolarità la via del canestro con buone azioni corali e senza tiri forzati. Dopo 3 minuti il tabellone recita 7-9, con 5 punti di Franco Migliori tra le fila ospiti. Jesi trova abbastanza facilmente il canestro dalla lunga distanza e prende quota sul 11-17, ma i padroni di casa reagiscono prontamente e con tre triple consecutive di Bruno e Di Bonaventura e Cucchiaro operano il sorpasso sul 20-17. Il primo periodo si chiude con il punteggio di 22-19 in favore della squadra di coach Cilio.

In avvio di secondo periodo continua a regnare l’equilibrio, Jesi si affida soprattutto a Lovisotto per restare in scia, ma a trovare il canestro del pareggio è Magrini, che mette a segno la tripla del 26-26 dopo 3 minuti. Teramo inizia a faticare un po’ in attacco e gli ospiti ne approfittano, portandosi sul 28-33 grazie a uno scatenato Lovisotto, autore di 14 punti nei primi 15 minuti di gara. Coach Cilio corre ai ripari è chiama un time-out che porta i suoi frutti, Teramo rientra trascinata da Matic e Bruno fino al 33-34. L’Aurora non ci sta e con i canestri di Sgorbati, Micevic e Bottioni piazza il contro-break che vale il 35-42 con cui si chiude il primo tempo.

Teramo tenta di nuovo di riavvicinarsi in avvio di secondo tempo e grazie alla coppia Bruno-Forte si porta sul 44-47 dopo 4 minuti di gioco nel terzo periodo. Entrambe le squadre faticano e non poco a trovare il fondo della retina e il tabellone si muove a rilento. A 4′ dal termine del terzo quarto il punteggio è di 47-50, a 2 minuti dalla fine è di 49-53. Giampieri e Sgorbati firmano un 5-0 di parziale per il massimo vantaggio ospite sul 49-58. Teramo prova a reagire e va all’ultimo mini-riposo sul -8, 51-59.

I padroni di casa di mollare proprio non ne vogliono sapere, difendono con altissima intensità ma continuano a litigare con il ferro nella metà campo offensiva. Nei primi quattro minuti dell’ultimo periodo solo Lestini trova il fondo della retina, e il tabellone recita 53-59. Teramo però può recriminare per i tanti tiri puliti sbagliati dalla distanza. A un gioco da tre punti dell’eterno Migliori risponde il solito Lestini dall’arco, per il 56-62 con cui le squadre arrivano a metà dell’ultimo quarto. Negli ultimi cinque minuti succede di tutto, Jesi si porta sul 58-67 con una tripla di Giampieri, prima di subire una prepotente rimonta di Teramo, che con i canestri di Forte e di uno scatenato Cucchiaro impatta sul 68-68 a 4 secondi dalla sirena finale. L’ultima rimessa è fatale per Teramo, che subisce il canestro di Magrini a 29 centesimi dal termine che fissa il punteggio sul 68-70 con cui si chiude la partita.

Adriatica Press Teramo Basket 1960 – Aurora Basket Jesi 68-70 (22-19, 13-23, 16-17, 17-11)