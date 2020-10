L’Aurora Basket è lieta di annunciare l’esito negativo di tutti i tamponi effettuati ieri sera a squadra e staff, a seguito del caso di positività emerso nel gruppo della prima squadra. In accordo con la Luciana Mosconi Ancona si è deciso, come da protocollo Fip, di confermare ufficialmente lo svolgimento del derby in programma domani alle ore 18 all’Ubi Banca Sport Center.

Uff.Stampa Aurora Jesi