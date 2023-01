Serie B – Junior Casale espugna Gallarate

Girone di ritorno che inizia in maniera più che positiva per la Junior Casale che, nella trasferta contro la Esse Solar Gallarate trova la vittoria per 76-87 ribaltando così a suo favore la differenza canestri.

E’ una grande prova corale quella messa in campo dai rossoblu, che fin dai primi minuti di gioco mettono in campo grande agonismo e intensità (19-22 al termine del primo quarto). Gallarate non demorde e cerca di rimanere aggrappata alla partita, ma la coppia Saladini – Staffieri non smette di muovere la retina mentre la difesa stringe le maglie a più non posso: si va all’intervallo sul 28-39.

All’inizio del terzo periodo i ragazzi di coach Cristelli hanno il fuoco negli occhi e due contropiedi consecutivi obbligano gli avversari al time out: Casale però vuole la vittoria e con le giocate di De Ros e Riva chiude il terzo quarto 43-63. Negli ultimi 10’ la Esse Solar prova a farsi nuovamente sotto riducendo parzialmente il gap di svantaggio, ma la Junior combatte con il coltello tra i denti e trova così una vittoria fondamentale per 76-87.

ESSE SOLAR GALLARATE – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 76-87 (19-22; 28-39; 43-63)

ESSE SOLAR GALLARATE: Hidalgo 17, De Bettin 12, Ielmini 3, Passerini 11, Antonelli 6, Paparella NE, Clerici 7, Filippi 14, Bresolin 1, Gravaghi 2, Calzavara 3. All. Gambaro

JUNIOR CASALE: Riva 12, Jovanovic 6, De Ros 16, Kamar NE, Geraci NE, Staffieri 18, Apuzzo 9, Raiteri 2, Ciocca, Negri 9, Saladini 17. All. Cristelli

Ufficio Stampa

Junior Casale Monferrato