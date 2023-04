Serie B – Junior Casale ferma la corsa di Gema Montecatini

Nel turno infrasettimanale la Junior Casale torna alla vittoria 85-78 ai danni della Gema Montecatini: guidati da Riva e De Ros i rossoblu mettono in archivio un successo importante in chiave salvezza.

Duranti e Di Pizzo spaccano subito la partita, mentre per la Junior ci pensa Staffieri a rompere il

ghiaccio: sale in cattedra anche Negri e la difesa rossoblu stringe le maglie (7-8). Casale prova ad aumentare l’intensità ma Laganà non fallisce dalla media distanza: Negri e Riva siglano il vantaggio casalese (15-14). La Junior preme sull’acceleratore facendosi valere a rimbalzo ma è Laganà a realizzare il canestro che determina la fine del quarto sul 21-19.

Infante impatta prontamente ed il botta e risposta Riva-Neri porta il punteggio sul 24-24; Riva prova a suonare la carica per i suoi e coach Angelucci chiama prontamente time out. Anche Avonto s’iscrive a referto mentre Riva continua ad infiammare la retina e porta i suoi sul 38-24: Duranti scuote i suoi con un tripla ma Casale non ci sta e risponde dalla media. Ghiarè e Avonto sono glaciali dalla lunga distanza e si va all’intervallo lungo sul 45-36.

Nel terzo periodo la Gema Montecatini entra in campo con una faccia diversa dai 20’ precedenti e non solo recupera il gap di svantaggio, ma si porta anche in vantaggio andando a chiudere il quarto 63-65.

Raiteri inaugura l’ultimo quarto di gioco seguito a ruota da De Ros: dall’altra parte è Di Pizzo a muovere la propria retina ma Apuzzo non perdona dall’arco e la Junior si porta sul 74-69. Casale sembra essersi ritrovata e mette in campo una buona difesa mentre Negri continua a macinare canestri; Laganà non vuole far scappare troppo Casale e piazza la tripla dell’80-74 che porta coach Cristelli a fermare il gioco. Riva non è preciso dalla lunetta ma vola a rimbalzo dall’altra parte del campo, mentre anche Molteni realizza solo uno dei due liberi a disposizione; Duranti tenta l’ultima possibilità realizzando dall’arco ma sono i liberi di De Ros a sancire la vittoria rossoblu 85-78.

JUNIOR CASALE MONFERRATO – GEMA MONTECATINI TERME: 85-78 (21-19; 45-36; 63-65)

JUNIOR CASALE: Riva 24, De Ros 20, Kamar NE, Geraci NE, Avonto 6, Staffieri 13, Apuzzo 8, Raiteri 2, Ciocca NE, Negri 12, Saladini NE. All. Cristelli

GEMA MONTECATINI: Marengo 3, Duranti 12, Molteni 3, Savoldelli NE, Infante 8, Digno 10, Rinaldi NE, Laganà 19, Di Pizzo 11, Neri 6, Cellerini NE, Ghiarè 6. All. Angelucci

