Serie B – Junior Casale passa sul campo della Gema Montecatini

Pronto riscatto per la Junior Casale che, a domicilio della Gema Montecatini, trova un’importante vittoria per 56-68. Partita equilibrata per circa 30’, poi sul finale del terzo quarto, la JC preme sull’acceleratore trascinata da Riva e De Ros e può così festeggiare; lunedì 12 (ore 21.00) altra sfida importante tra le mura amiche del PalaEnergica Paolo Ferraris con Langhe Roero Basket degli ex Sirchia e Lomele.

De Ros apre la partita seguito da Negri ed è subito 0-4 dopo 4’; Montecatini si sblocca con una tripla mentre la JC ritrova punti dalla lunetta. i padroni di casa vanno nuovamente a segno dall’arco portandosi sul 9-6: Casale si fa valere a rimbalzo difensivo mentre in attacco è la tripla di Saladini a scuotere gli animi. Savoldelli risponde prontamente siglando il 14-12 e i padroni di casa provano così a fuggire complici anche i tiri liberi a loro disposizione; la JC fatica a trovare il fondo della retina ma Jovanovic riesce ad andare a segno chiudendo il quarto 18-14.

Inizio di secondo quarto difficoltoso per la Junior che perde qualche palla di troppo ed è bloccata in attacco: anche la Gema fatica in fase offensiva e Riva prova ad approfittarne sbloccando il punteggio (18-16). Anche Montecatini si sblocca dalla media mentre i casalesi provano con ogni mezzo a superare il muro difensivo avversario; Jovanovic fa 1/2 dalla linea della carità e Digno va a segno per il 23-17. I rossoblu provano a stringere ulteriormente le maglie della difesa e Riva suona la carica: il solito Savoldelli continua ad infiammare la retina dei suoi, ma ci pensa ancora Riva a scuotere la Junior seguito da Apuzzo. Si va all’intervallo lungo sul 27-28.

I liberi di Infante inaugurano il terzo periodo di gioco mentre Casale risponde prontamente con Staffieri e De Ros; i padroni di casa non demordono ma Apuzzo segna il canestro che vale il 31-34. La Junior difende forte, ma la Gema trova il canestro del nuovo pareggio (34-34 a metà quarto). Coach Cristelli decide di fermare il gioco e, al rientro, Negri non ci pensa due volte e vola a canestro: netto equilibrio al PalaTerme con la tripla di Saladini che non va mentre Guerra e De Ros si rispondono a vicenda dall’area. E’ ancora la JC a ritrovare il vantaggio per 37-40, ma la formazione di casa non vuole far scappare i casalesi che continuano a mantenere alta la difesa. De Ros prova a caricarsi i suoi sulle spalle ed è ancora Jovanovic, con una tripla, a chiudere il quarto 40-47.

Gli ultimi 10’ di gioco si aprono con il 2/4 dalla lunetta per Montecatini e una Junior che litiga con il ferro: Staffieri sblocca la situazione con la conquista di un fallo antisportivo e mettendo poi a segno la tripla del 44-52. Casale ora non vuole mollare come dimostrano i canestri di Riva e Saladini: la Gema cerca di ricucire il gap (44-56) con Savoldelli mentre è ancora Riva ad essere glaciale dalla lunetta. I ragazzi di coach Cristelli ora infiammano la retina a ripetizione, nonostante i toscani cerchino di restare aggrappati alla partita: Saladini e De Ros vanno ancora a segno e Casale può festeggiare la vittoria per 56-68.

GEMA MONTECATINI – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 56-68 (18-14; 27-28; 40-47)

GEMA MONTECATINI: Marengo 3, Duranti 2, Molteni 2 Savoldelli 19, Infante 2, Zanini 1, Digno 8, Albelli NE, Guerra 11, Neri 8, Benedetti NE, Ghiarè NE. All. Angelucci

JUNIOR CASALE: Riva 16, Jovanovic 11, De Ros 12, Avonto NE, Staffieri 8, Apuzzo 4, Raiteri 1, Ciocca, Ruiu, Negri 6, Saladini 10. All. Cristelli

Ufficio Stampa Junior Casale Monferrato