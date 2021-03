Serie B – La Bakery non si ferma, batte Fiorenzuola e chiude al primo posto

La Bakery Piacenza si laurea campione del girone B2 di Serie B con 24 punti su 28 disponibili. I biancorossi si sono imposti 85-68 nell’ultimo impegno di questa prima parte di stagione, dominando anche nel derby contro Fiorenzuola.

Guidati da un super De Zardo con 21 punti, gli uomini di Campanella si sono liberati anche della squadra gialloblu grazie ad un gran gioco di squadra. Adesso arriveranno due settimane di stop prima dell’insidiosa seconda fase.

La 14a giornata si apre in maniera molto equilibrata, con le due squadre a darsi battaglia su ogni pallone. I biancorossi partono forte con De Zardo e Sacchettini, imponendo il gioco fin dalle prime battute. Ma Fiorenzuola dall’altra parte non si fa sopraffare, rimanendo sempre a due lunghezze da distanza. Planezio e Birindelli di libero portano la partita sul +4, rispondendo ad un Ricci davvero ispirato. Udom firma il diciannovesimo punto prima del definitivo 21-17 che chiude la prima frazione.

Secondo quarto più combattuto con le due squadre a giocarsela punto a punto. Fiorenzuola parte meglio, raggiungendo il pareggio con Bracci che costringe Campanella al timeout immediato. I gialloblu passano per la prima volta in vantaggio sul 23-24, arrivando a +3 grazie al solito Bracci. Sacchettini e poi Vico con 4 liberi rimettono le cose a posto. Ricci di nuovo dall’arco firma il 33-34, ma la furia e la fisicità di De Zardo e Perin riportano la Bakery sopra 39-34. La frazione si conclude con la tripla di Livelli: 39-37.

I Bees rientrano in campo con grinta e con voglia di vincere la partita: Allodi arriva a centro area, scarica il pallone e Timberi timbra la bomba del 42-47. La Bakery non ci sta, e ricomincia a macinare con Sacchettini e con la bellissima tripla targata Czumbel, che riporta il match in parità. Galli risponde dalla linea della carità alla schiacciata di De Zardo, ma il numero 9 scuola Treviso si infiamma: sette punti, potenza fisica e precisione dall’arco dei 3, lasciando Fiorenzuola annichilita. Chiude la contesa Czumbel con un’altra tripla: 59-51.

Gli ultimi 10 minuti sono la ciliegina di una partita giocata alla grande, con i ragazzi di Campanella in grande spolvero ai danni di una Fiorenzuola che ha dato tutto per tentare l’impresa. Czumbel infila il nono punto, accompagnato dall’ennesima prova da urlo di Perin. Sul 69-60, la partita viene messa al sicuro dai soliti due: il playmaker numero 5 e Sacchettini, che portano la Bakery fino al +18. I Bees sono stremati e De Zardo chiude il match con il suo 23°punto: la Bakery trionfa 85-68.

Bakery Piacenza-Fiorenzuola Bees 85-68 (21-17; 39-37; 59-51)

Bakery Piacenza: Pedroni 3, Guerra NE, Perin 18, Vico 6, De Zardo 23, Planezio 5, Czumbel 9, Sacchettini 15, Birindelli 4, El Agbani NE, Udom 2; All.Campanella

Fiorenzuola Bees: Galli 10, Timperi 11, Bracci 9, Rigoni NE, Livelli 11, Allodi, Zucchi NE, Fowler 7, Fellegara NE, Bussolo NE, Ricci 18, Maggiotto 2; All.Galetti