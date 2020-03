Serie B – La Bakery Piacenza aderisce alla proposta di sospensione del campionato

Abbiamo aderito alla proposta di sospensione definitiva dei campionati di serie B.

Famiglia Biancorossa,

il momento che stiamo attraversando, lo sapete tutti, è drammatico e come Bakery Pallacanestro Piacenza abbiamo aderito alla proposta di sospensione definitiva dei campionati di serie B. Questa difficile decisione è stata presa perché, come le squadre lombarde, stiamo subendo giornalmente la tragedia di questo maledetto virus. Ad oggi chi non sta vivendo la nostra stessa situazione, con amici che muoiono quotidianamente, forse non si rende conto della reale portata di ciò che sta avvenendo e che potrebbe avvenire. Il senso civico ci impone di prendere questa tassativa posizione, dettata dagli interessi della nostra comunità. Sarei entusiasta se tutto potesse ripartire nei giusti tempi ma adesso, anche emotivamente (oggi piangiamo ancora 33 morti in una sola giornata), mi sembra impossibile possa accadere.

Questa è la priorità su cui siamo concentrati in questo momento e nei prossimi momenti.

FONTE: Uff. Stampa Bakery Piacenza