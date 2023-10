Serie B – La capolista non fa sconti, Herons Montecatini supera anche Fiorenzuola

6ª Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024

Herons Basket Montecatini vs Fiorenzuola Bees 81-72

(16-18; 49-35; 66-53)



Fabo Herons Montecatini: Benites 11; Carpanzano 2; Chiera 8; Natali 12; Longo; Arrigoni 4; Magrini; Lorenzetti 16; Giancarli 3; Dell’Uomo 13; Lorenzi; Sgobba 12. All. Barsotti

Fiorenzuola Bees: Ricci 6; Biorac ne; Venturoli 3; Bottioni 7; Re 14; Seck 13; Voltolini 19; Giacchè; Preti 8; Bettiolo ne; Gayè 2; Sabic ne. All. Dalmonte

I Fiorenzuola Bees tornano al PalaTerme di Montecatini per la seconda volta nel mese di ottobre 2023, questa volta sfidando la capolista Herons Montecatini nella sua tana.

Giacchè e Re inaugurano la sfida con un 2-8 che dimostra la faccia tosta con cui i Bees inaugurano la partita; la difesa gialloblu stringe le maglie e non concede canestri dal campo, convertendo con Voltolini il terzo tempo del 4-12 al 5’.

Carpanzani realizza il primo canestro dal campo per gli Herons al 7’ con la tripla, con Lorenzetti che con il canestro e fallo subito che chiude un controbreak di 7-0 e riporta a -1 la squadra di Barsotti all’8’. 11-12.

È la tripla di Bottioni sull’ultimo possesso del quarto a chiudere il quarto con i Bees in vantaggio per 16-18.

Lorenzetti e Chiera puniscono le due palle perse in apertura di quarto di Fiorenzuola, portandosi in un amen sul 21-18 e costringendo la panchina gialloblu al timeout pieno.

Gli Herons allungano decisamente, lasciando sui pedali i valdardesi e trovando nell’asse Chiera – Natali la bomba di quest’ultimo per il 30-20 del 13’.

Montecatini entra in controllo con un secondo quarto dalle percentuali altissime, arrivando fino al +16 con la tripla di Sgobba al 16’. 41-25.

Seck cerca di dare la carica a Fiorenzuola, ma Lorenzetti è bravo sotto le plance a tenere avanti Montecatini di 14. 49-35 a fine primo tempo.

Voltolini è l’uomo migliore in casa Fiorenzuola con 5 punti ad inizio del terzo parziale, ma Sgobba e Benites riportano avanti fino a 17 lunghezze di vantaggio gli Herons al 23’. 57-40.

Con la tripla di Dell’Uomo la squadra di Barsotti arriva fino al +21, ma Fiorenzuola non intende mollare e trova in Preti un piccolo break che costringe la panchina locale al timeout pieno sul 65-51 al 29’.

Fiorenzuola torna sotto la doppia cifra di svantaggio con un’altra tripla di Re al 33’ (68-59), ma Natali inventa un vero e proprio cioccolatino di assist per Lorenzetti indirizzando chiaramente la partita in casa Herons. 73-59 al 35’.

È Benites a chiudere la partita con un grande canestro in controtempo per il 77-65 entrando negli ultimi 90 secondi di gara, con il tabellone a recitare un finale di 81-72 per la squadra degli Herons Montecatini. Per Fiorenzuola appuntamento infrasettimanale mercoledì 1 novembre, quando al PalArquato arriverà la Paperdì Juvi Caserta per uno scontro davvero importante.

uff.stampa fiorenzuola bees