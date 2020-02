Serie B – La Costa lotta ma non basta, è Alba a passare al PalaFantozzi

Arriva l’undicesima sconfitta per i ragazzi di coach Condello che stanno in partita per 20’, nel terzo parziale Alba allunga e gestisce il vantaggio fino al 67-87 finale.

Alla palla a due la Costa d’Orlando parte con Teghini, Riccio, Tessitore, Bolletta e Avanzini, mentre Alba risponde con Danna, Antonietti, Rossi, Tarditi e Coltro.

Due triple di Tessitore aprono la gara, con la Costa che parte forte e dopo 5’ va avanti fino al 11-7. La squadra di coach Jacomuzzi risponde prontamente e domina la seconda metà del primo parziale piazzando un parziale di 14-3 che chiude i primi 10’ sul 14-21.

In apertura di secondo parziale Alba trova il massimo vantaggio sul 14-24, ma la squadra di coach Condello con Tessitore e Avanzini sugli scudi piazza un parziale di 12-2 che impatta la gara a quota 26. Ma la seconda metà di parziale, proprio come nel primo quarto, è ancora a trazione Alba che piazza un parziale di 14-4 che riporta gli ospiti al massimo vantaggio sul 30-40. La Costa prova a rientrare in partita e con Tessitore (19) e Avanzini (10) ancora sugli scudi chiude i primi 20’ sul 36-42.

Nel terzo parziale Alba, con Tarditi (16) sugli scudi trova il massimo vantaggio sul 38-50 e costringe coach Condello a chiamare time-out. I ragazzi di coach Jacomuzzi continuano a controllare il match e aggiornano il massimo vantaggio sul 42-56 con 3’ da giocare nel terzo parziale. Ferrarotto prova a dare una scossa ai suoi piazzando un mini-parziale personale di 5-0 rientrando sul 47-56. Negli ultimi minuti del quarto è ancora la squadra ospite ad approfittare degli errori dei ragazzi di coach Condello, e con un canestro di Coltro all’ultimo secondo chiude il terzo quarto sul 51-65.

Alba parte forte nel quarto quarto, la Costa prova a rientrare, ma un canestro da sotto di Giorgi aggiorna il massimo vantaggio ospite sul 54-71 e costringe coach Condello a chiamare time-out. Ma la Costa non si sblocca, e i ragazzi di coach Jacomuzzi ne approfittano e continuano a gestire il vantaggio e aumentarlo fino al 58-81. Negli ultimi minuti è garbage-time e i due coach ne approfittano per svuotare le panchine, facendo entrare Ielmini e Tagliano da un lato e Ciccarello dall’altro, fino al 67-87 finale.

Parziali (14-21, 22-21; 15-23, 16-22)

Tabellini:

COSTA D’ORLANDO: Tessitore 25, Avanzini 12, Teghini 9, Di Coste 8, Ferrarotto 5, Bolletta 3, Crusca 2, Spasojevic 2, Riccio 1, Ciccarello, Scafidi n.e., Paparone n.e.

OLIMPO BASKET ALBA: Tarditi 20, Antonietti 18, Giorgi 13, Terenzi 11, Rossi 9, Coltro 7, Myers 5, Danna 2, Tagliano 2, Ielmini.