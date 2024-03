Serie B – La cura Ghirelli fa bene a Vicenza: l’Andrea Costa Imola va al tappeto

Una Civitus Allianz Vicenza strabiliante annichilisce l’Andrea Costa Imola per 98-81 nell’anticipo della 29^ giornata di Serie B Nazionale Old Wild West. In testa fin dall’inizio, i berici toccano anche oltre venti punti di vantaggio e sfiorano quota cento nella serata d’esordio del nuovo allenatore Ghirelli. Anche le dirette rivali per i playout Ozzano e Bisceglie sono scese in campo sabato, perdendo entrambe: i bolognesi in casa con Ravenna, mentre i pugliesi sul campo dell’altra squadra di Imola, la Virtus. Mercoledì ci sarà proprio lo scontro diretto Bisceglie-Vicenza, ma la Civitus arriverà alla sfida con due punti di vantaggio in classifica, grazie al prezioso successo sull’AC supportata da un centinaio di tifosi che hanno “incendiato” il palazzetto di via Goldoni, anche nel concitato post partita.

La gara

Senza Ambrosetti per problemi alla spalla, c’è Lurini in quintetto per i berici. L’avvio è folgorante, 9-0 in due minuti trascinati da Bugatti (top scorer della partita con 26 punti). Doppiati gli avversari sul 16-8 dopo 5 minuti, i canestri di Cernivani appena entrato costringono al time out ospite. Lurini suggella in contropiede sulla sirena il sorprendente 31-16 del primo quarto, grazie anche ad una difesa più aggressiva di tutti gli elementi. Gli ospiti però rientrano nel secondo periodo con i siluri del lituano Aukstikalnis: è -6 in pochi minuti. Cucchiaro riporta in doppia cifra il vantaggio e sul finire della prima metà di gioco con arresto e tiro micidiale sigla il +13 dei padroni di casa. Poi ancora Lurini in entrata sulla sirena dell’intervallo fa saltare sulla sedia il pubblico berico.

Nella ripresa un convincente Antonietti sui due lati del campo apre le danze dall’arco, Cernivani buca la zona avversaria ma c’è il solito Aukstikalnis che risponde anche con un canestro da tre più fallo: la gara si accende e si scaldano gli animi in campo. Bugatti preso di mira fin dall’inizio dai tifosi imolesi fa volare la Civitus sul +19. Drocker (top scorer a 23 per i suoi) commette il quarto fallo, poi l’espulsione dell’allenatore Di Paolantonio per somma di falli tecnici indirizza la gara verso l’Allianz che tocca il massimo vantaggio di 26 punti sul 92-66 a 5 minuti dalla fine.

Dichiarazioni del tecnico Gabriele Ghirelli

“Devo fare un applauso enorme alla squadra, abbiamo cambiato due concetti soprattutto difensivi e oggi hanno fatto un miracolo, gli errori sono stati obbiettivamente pochi. Sono arrivato da due giorni, il centro della città è veramente bello, a me piace camminare e guardare l’arte, la società l’ho trovata super preparata e organizzata, mi hanno messo nelle migliori condizioni per ogni cosa. Mercoledì si riparte zero a zero, ma dobbiamo ricordarci di come abbiamo giocato oggi, se i ragazzi credono in quello che fanno, possono prendersi delle belle soddisfazioni”.

Mercoledì in campo

Torneranno in palestra già lunedì mattina i ragazzi di Ghirelli per preparare la sfida con i Lions Bisceglie di mercoledì 27 marzo alle ore 20.30 (arbitri Agnese e Manco di Napoli), poi giovedì il viaggio di ritorno dalla Puglia e alla sera ancora allenamento in vista del derby di sabato con Padova. All’andata finì 70-73, in una partita a perdifiato per 40 minuti di gioco nella quale la Civitus aveva avuto l’ultima chance per impattare la gara, prima con Bugatti e poi Terenzi, ma il pallone si è stampato due volte sul ferro. I Lions arrivano dalla sconfitta per 75-65 contro la Virtus Imola scappata già nel secondo quarto con un vantaggio poi mantenuto fino alla fine.

Civitus Allianz Vicenza – Andrea Costa Imola 98-81 (31-16, 23-25, 31-21, 13-19)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 26 (3/4, 5/7), Stefano Cernivani 16 (3/4, 1/4), Valerio Cucchiaro 14 (2/2, 2/4), Luca Antonietti 13 (5/9, 1/4), Luca Brambilla 13 (4/6, 1/4), Niccolò Lurini 9 (4/4, 0/3), Andrea Campiello 4 (0/1, 0/0), Alessandro Riva 3 (0/1, 1/1), Sami Sanad 0 (0/1, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/2), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 23 / 24 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Fabio Bugatti , Luca Brambilla 6) – Assist: 14 (Valerio Cucchiaro 6)

Andrea Costa Imola: Gian marco Drocker 23 (6/11, 3/4), Lukas Aukstikalnis 23 (1/1, 6/8), Alex Ranuzzi 12 (4/8, 0/2), Nunzio Corcelli 10 (0/3, 2/6), Riccardo Crespi 6 (3/6, 0/0), Tommaso Marangoni 5 (0/1, 1/2), Gianmarco Sorrentino 2 (1/4, 0/0), Lucio Martini 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/1, 0/0), Diego Ronchini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 21 2 + 19 (Riccardo Crespi 6) – Assist: 5 (Gianmarco Sorrentino 3)

Uff stampa Pallacanestro Vicenza 2012