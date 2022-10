Serie B – La DelFes cala il tris: battuta Cassino al DelMauro

Terzo successo su tre gare per la DelFes Avellino, che questa sera si è imposta sui legni del PalaDelMauro ai danni della BPC Virtus Cassino, che ha ceduto col punteggio finale di 81-69. Gara condotta dall’inizio alla fine dai biancoverdi, che, di fatto, sono stati in svantaggio soltanto in occasione del 4-5 dopo poco più di 2′ di gioco. La IVPC ha saputo mantenere le mani sull’incontro durante i diversi tentativi di rimonta della formazione laziale, che è stata sotto anche di venti lunghezze nel corso del secondo periodo. Nella ripresa, i padroni di casa hanno perfezionato la vittoria trascinati dalla sostanza di Valentini sotto le plance (16 punti e 8 rimbalzi) e dalla vena realizzativa di Caridà e Vitale (15 per entrambi), senza dimenticare l’apporto di Marra (12) e Petrucci (11), per un totale di cinque giocatori andati in doppia cifra; dall’altra parte non sono bastati i 22 punti di Kekovic e i 17 di Gay. Successo che, pertanto, permette alla DelFes di rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre per la Virtus si tratta della prima sconfitta stagionale dopo due vittorie.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Marra, Petrucci, Venga, Eliantonio

BPC: Gay, Teghini, Milosevic, De Leone, Kekovic

PRIMO TEMPO – Dopo la prima tripla di serata firmata da Gay, dall’altro lato ci pensano Marra prima e Vitale poi a dare alla DelFes il primo squillo della gara: timeout per Russo sul 10-5 del 3’. Sale in cattedra anche Petrucci, che con due triple in fila prova a far scappare Avellino sul +9, ma la Virtus non demorde e grazie a De Leone si riporta a -5 al 7’ (16-11). La partita adesso è gradevole, con entrambe le squadre che non si risparmiano e ribattono colpo su colpo, con protagonisti la coppia De Leo-Gay per gli ospiti e Vitale-Valentini per i padroni di casa: alla prima sirena la IVPC conduce 23-18. Pronti via, si iscrive subito a referto Caridà, che firma in un amen cinque punti consecutivi, portando Avellino a superare la doppia cifra di vantaggio al 12’ (31-20). Non si ferma l’attacco della DelFes, che, complice anche una fase difensiva rivedibile della Virtus, scappa via fino al +20 del 15’ (40-20), trascinata dai punti di un Caridá in grande spolvero, ben coadiuvato dalla sostanza sotto le plance di Valentini. La risposta laziale è tutta nel parziale di 0-7 griffato da Gay e Paunovic, con Benedetto che è costretto a chiamare il primo timeout al 17’ sul 40-27. Dopo quattro liberi in fila a segno per Cassino, la IVPC ritrova linfa e grazie ai punti di Eliantonio chiude il primo tempo sul +13 (46-33).

SECONDO TEMPO – La ripresa comincia con la BPC in pressing per tornare in partita e grazie a Teghini torna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma dall’altra parte un 2/2 dalla lunetta di Venga riporta i lupi a +12 al 23’ (51-39). Dopo un canestro di Brigato, le difese salgono di tono e ne risente il punteggio che non registra alcun cambiamento per circa 3’, prima di una tripla di tabella di Petrucci che rompe il ghiaccio e riporta Avellino a +13 al 25’ (54-41). Torna a segnare Venga, mentre dall’altra parte continua la siccità di canestri, con l’IVPC che può approfittarne per tornare sul +17 al 27’ dopo i liberi a segno di Caridà (60-43). Paunovic e Kekovic provano a scuotere la Virtus, ma è ancora Caridà a ricacciarla indietro con la tripla che chiude il terzo periodo sul 65-50. Dopo un canestro da sotto di Valentini, Paunovic suona la carica per i laziali, che grazie alla loro ala e Kekovic tornano a -10 al 32’, costringendo Benedetto ad un nuovo timeout (67-57). Il gioco si sposta principalmente sotto le plance, con Valentini da una parte e Kekovic dall’altra che fanno la voce grossa: è 75-63 al 35’. La Virtus prova con le energie residue un ultimo tentativo di rimonta, ma la retroguardia della DelFes è solida, con il canestro di Marra che vale il +15 al 37’ (79-64) e sa tanto di staffa. Succede poco, infatti, nei minuti finali, con Avellino che va quindi a vincere la terza gara di fila: il finale recita 81-69.

IVPC DelFes Avellino – BPC Virtus Cassino 81-69

Parziali: 23-18; 46-33; 65-50

AVELLINO: Venga 4, Caridà 15, Bianco, Petrucci 11, Valentini 16, Arienti, Carenza n.e., Eliantonio 8, Marra 12, Vitale 15, Signorino, Vukobrat. Coach: Benedetto.

CASSINO: Brigato 8, Gambelli, Gay 17, Paunovic 9, Kekovic 22, Frizzarin, Pacitto n.e., De Leone 4, Teghini 4, Milosevic 5, Truglio, Arrighini. Coach: Russo.