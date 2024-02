Serie B – La DelFes ingrana la terza: Rieti va al tappeto

Terzo successo consecutivo per la DelFes Avellino, che questa sera, sui legni del PalaDelMauro, ha battuto la NPC Rieti col punteggio finale di 82-74. Gara più che gradevole, combattuta ed equilibrata, che ha visto la formazione ospite provare a dare un primo sussulto nel corso del primo quarto, toccando anche nove lunghezze di vantaggio, ma Avellino ha saputo rientrare e, giocandosela colpo su colpo, ha trovato maggiori energie nel finale: i ragazzi di coach Crotti, infatti, hanno dato la spallata decisiva al match nel corso degli ultimi 5′, vuoi per una maggiore lucidità, vuoi per la gran serata di giocatori come Vasl (24 punti con 4/8 da tre) e Verazzo (22 e 7 rimbalzi). Alla NPC non è bastata l’ottima prova messa a referto dal play Markovic (22 punti), al cospetto di una DelFes che, con questa vittoria, rilancia le proprie ambizioni in ottica Playoff, mentre i laziali rimangono fermi in piena zona Playout.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

NPC: Markovic, Cavallero, Da Campo, Zucca, Cassar

PRIMO TEMPO – La gara comincia sui binari dell’equilibrio, con protagonisti Bortolin da una parte e la coppia Markovic-Cassar dall’altra, per il 4-5 del 2’. La prima conclusione pesante di serata è griffata da Zucca, ma dall’altra parte è Verazzo a rispondere alla stessa maniera, prima di un pregevole layup di Da Campo, con cui la NPC si mantiene davanti al 5’ (9-12). Nikolic e Verazzo riportano in vantaggio Avellino, ma Rieti reagisce con grande decisione e, trascinata dalle triple di Cassar e Da Campo, ben coadiuvati da Cavallero, prova a scappare sul +9: timeout obbligato per Crotti sul 15-24 dell’8’. Nelle ultime battute di quarto, i padroni di casa si scuotono e grazie a due triple consecutive di Vasl, rientrano in gara, nonostante la schiacciata di Zucca: alla prima sirena è 21-26 per i laziali. In avvio di secondo periodo si fa più fatica a far canestro, con le difese che si fanno preferire agli attacchi, fino al layup di Cassar che muove il punteggio, portando Rieti a +7 al 13’ (21-28). Arriva l’esordio con la maglia della DelFes per Fresno, che realizza subito un bel canestro in entrata: il neo acquisto, di fatto, dà il là ad un break di 7-0 griffato da Bortolin e Verazzo, che riporta il match in pareggio al 15’ (28-28), costringendo gli ospiti al timeout. La NPC ritrova la via del canestro con il solito Cassar, ma dall’altra parte per Avellino tornano a segnare Vasl e Burini, per ribadire la parità al 17’ (32-32). Proprio nel momento più complicato, la formazione laziale riesce a riprendere la propria marcia, trascinata dall’energia di Markovic e Cavallero, che con due schiacciate le ridanno 8 lunghezze di vantaggio: il canestro in extremis di Vasl limita i danni alla DelFes, che all’intervallo si trova sotto 36-42.

SECONDO TEMPO – Dopo il +10 ospite firmato da Cavallero e Da Campo, sono Nikolic e Vasl a suonare la carica per Avellino, che al 23’ torna a -5 (43-48). Due liberi a segno da parte di Melchiorri ridanno il +7 a Rieti, ma dall’altra parte la DelFes si affida alla sostanza di Verazzo per rientrare a -3, dopo una tripla da rimbalzo offensivo firmata dal proprio esterno: al 26’ è 48-51. Zucca torna a segnare da sotto, ma Verazzo è letteralmente onfire e con altri cinque punti in fila riporta il match in parità al 28’, sul 53-53; momento di gara molto combattuto, con le due squadre che non si risparmiano e danno vita ad un batti e ribatti che vale il 57-58, punteggio con cui si conclude il terzo periodo, dopo un 1/2 dalla lunetta di Zucca. Ritorna sul parquet Fresno e si fa sentire: una sua ottima penetrazione, più un recupero ed il successivo assist per un facile canestro di Giunta permettono ad Avellino di mettere il naso avanti al 32’, dopo molto tempo (63-61). Schierato nello spot di 4, Chinellato ben figura sotto le plance e, ben coadiuvato da Carenza, consegna ad Avellino cinque punti di vantaggio al 35’ (68-63), con Rieti in evidente affanno. Markovic prova a limitare i danni sul fronte laziale, ma dall’altra parte è Vasl a caricarsi la DelFes sulle spalle e a portarla addirittura sul +8 al 38’, con una bomba mortifera (76-68). Seppur non riuscendo a trovare la via del canestro su azione, la NPC si mantiene in corsa grazie a quattro liberi in fila da parte di Markovic, ma Avellino è più lucida e trova i punti della staffa con le conclusioni di Carenza e Verazzo: i locali possono festeggiare il successo, 82-74 il finale.

DelFes Avellino – NPC Rieti 82-74

Parziali: 21-26; 36-42; 57-58

AVELLINO: Spagnuolo n.e., Caridà n.e., Burini 8, Giunta 2, Vasl 24, Verazzo 22, Carenza 5, Bortolin 4, Nikolic 6, Chinellato 7, Fresno 4. Coach: Crotti.

RIETI: Mele n.e., Da Campo 9, Markovic 22, Melchiorri 6, Cavallero 11, Cassar 13, Bacchin 2, Del Sole 1, Perella n.e., Zucca 10. Coach: Ponticiello.