Serie B – La DelFes regola Piombino e si mantiene al secondo posto

Dopo la vittoria strappata in quel di Rieti, la DelFes Avellino torna a vincere anche tra le mura amiche, battendo questa sera la Solbat Piombino col punteggio 93-74. Gara che, sui legni del PalaDelMauro, la formazione di casa ha condotto quasi sempre, ma che ha visto quella toscana rimanere molto spesso a contatto, sfruttando anche alcune amnesie difensive degli irpini: soprattutto nel terzo periodo, Piombino ha messo in seria difficoltà i padroni di casa, pareggiando più volte il punteggio, ma nell’ultima frazione è venuto fuori il maggiore tasso tecnico della DelFes, che, grazie alla fisicità del solito Bortolin sotto le plance (22 punti e 7 rimbalzi), alla precisione di Vasl (18 punti con 8/8 da due) ed alla sostanza di Santucci (13) e Carenza (10), ha chiuso definitivamente il match toccando anche il ventello di vantaggio. Dall’altra parte, non sono bastate le ottime prove di Piccone (20 punti) ed Almansi (14) ad una Piombino apparsa troppo discontinua.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Santucci, Carenza, Bortolin

Solbat: Cappelletti, Piccone, Turel, Azzaro, Berra

PRIMO TEMPO – Pronti via, subito tre canestri in fila per la DelFes firmati da Vasl e Bortolin, con Piombino che si sblocca soltanto dopo 2’ grazie ai liberi messi a segno da Turel (6-2). La difesa ospite continua ad annaspare in questo avvio: la formazione biancoverde ne approfitta e, trascinata dal duo Burini-Santucci, tenta una prima fuga, portandosi sul +9 al 5’ (16-7). Piombino prova a scuotersi con i punti di Piccone, ma dall’altra parte torna a segnare Vasl, per il 18-13 dell’8’; Santucci trova un bel canestro dalla media distanza, ma la Solbat non demorde e, grazie a due giri in lunetta consecutivi, si riavvicina a -3 a pochi secondi dalla prima sirena (20-17). In avvio di secondo periodo le squadre non si risparmiano e danno vita ad un godibile botta e risposta, con protagonisti Bortolin per Avellino ed Almansi per Piombino: al 13’ 26-24. Ancora a segno Almansi nella formazione toscana, ma dall’altra parte è Verazzo ad accendersi e con due triple in fila consegna agli irpini il primo vantaggio in doppia cifra al 16’ (36-26). Bortolin non sbaglia da sotto, risponde la Solbat con un super Almansi, ma Verazzo è in stato di grazia e mantiene Avellino a distanza di sicurezza (44-33 al 18’); Turel mette a segno la tripla del -8, ma la DelFes trova da Carenza e Santucci i punti che le permettono di chiudere la prima metà di gioco sopra di 13 lunghezze (49-36).

SECONDO TEMPO – Dopo il +15 firmato da Santucci, Piombino si scuote e con tre bombe consecutive griffate da Piccone e Azzaro Elia riporta a -7 al 23’ (54-47). La DelFes appare poco lucida in questa ripresa: gli ospiti non si fermano e grazie a Cappelletti e Berra tornano definitivamente a contatto al 24’ (56-54). Santucci ferma l’emorragia in casa DelFes, ma per Piombino Piccone è on fire e riporta il punteggio in parità al 26’ (57-57). Nel momento di massima pressione toscana, Vasl si mette in proprio e, coadiuvato da Nikolic, riporta Avellino a +7 al 18’ (66-59); dopo un timeout ospite, si riaccende Almansi, che, nonostante un bel canestro di Carenza per la DelFes, mette a segno fine triple in fila che valgono il -4 con cui si chiude il terzo periodo (69-65). Due layup consecutivi di Giunta, uniti alla fisicità sotto le plance di Bortolin, permettono alla DelFes di riportarsi a +9 al 33’, sfruttando anche il nervosismo della formazione ospite, a cui viene fischiato un tecnico (77-68). Con la tripla di Carenza, i padroni di casa vanno nuovamente in doppia cifra di vantaggio, ma non finisce qui: Piombino è stanca e subisce due comodi canestri da parte di Bortolin che fanno volare Avellino sul +16 al 36’ (84-68). La Solbat non c’è più, ne approfittano Carenza e Burini per portare la DelFes addirittura a +21, quando mancano ormai poco meno di 2’ dalla sirena finale: sono i canestri della staffa, gli irpini si aggiudicano infatti l’incontro con il punteggio finale di 93-74.

DelFes Avellino – Solbat Piombino 93-74

Parziali: 20-17; 49-36; 69-65

AVELLINO: Spagnuolo, Venga, Caridà, Burini 9, Giunta 8, Santucci 13, Vasl 18, Verazzo 8, Carenza 10, Bortolin 22, Nikolic 5. Coach: Crosariol.

PIOMBINO: D’Antonio n.e., Azzaro 6, Cappelletti 10, Longo, Piccone 20, Turel 13, Berra 9, Almansi 14, Okiljevic 2. Coach: Cagnazzo.