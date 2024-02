Serie B – La DelFes spreca, Dincic la punisce: vince Cassino al Del Mauro

Seconda sconfitta in fila, nel giro di quattro giorni, per la DelFes Avellino, che questa sera si è arresa alla BPC Virtus Cassino per 80-84, al termine di una partita condotta per ampi tratti. La formazione biancoverde, infatti, aveva reagito alla grande ad un’ottima partenza degli ospiti, toccando spesso la doppia cifra di vantaggio nel corso dei primi 25’ di gioco, per poi scendere di tono nelle fasi finali di gara. Re-frame, di fatto, di quanto accaduto nella sconfitta di mercoledì contro Desio, quando i ragazzi di coach Crotti avevano gettato alle ortiche una partita che sembrava vinta a 3’ dal termine: nel caso del match odierno, Cassino è arrivata con maggiore lucidità nei minuti finali, trascinata dalle triple di un sontuoso Dincic, che ha chiuso con 22 punti e 7 rimbalzi, ben coadiuvato da un Moreaux da 13 punti e 8 carambole. Alla DelFes, che nel primo quarto ha perso il play Burini per infortunio, non sono bastati i 18 punti di Vasl e i 16 di Verazzo.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

BPC: Gay, Teghini, Milosevic, Dincic, Moreaux

PRIMO TEMPO – Avvio di gara appannaggio della formazione laziale, che, grazie a Dincic, Milosevic e Teghini risponde alla grande alla prima tripla di Verazzo e si porta sul 2-8 al 2’. Bortolin e Vasl iscrivono a referto, ma Cassino è in palla e si mantiene in vantaggio con le scorribande offensive dei due lunghi Moreaux e Dincic (10-13 al 5’). Sale di tono la DelFes e, trascinata dalle giocate di Burini e Chinellato, piazza un break di 11-0 che le permette non solo di passare davanti nel punteggio, ma di provare subito una prima fuga: primo timeout obbligato per coach Auletta sul 21-13 dell’8’. Dopo il +10 firmato dal neo entrato Fresno, Gay e Candotto chiudono il parziale negativo di 13-0 e riportano la Virtus sotto la doppia cifra di svantaggio, ma l’ultimo canestro del primo periodo è di Giunta, che riporta a +9 Avellino al 10’ (25-16). Gli ospiti cominciano il secondo quarto con maggiore intensità e grazie ai punti di Gay e Del Testa si riportano a -5 al 13’ (30-25) dopo due liberi segnati da Bortolin. Verazzo risponde da oltre l’altro ad uno scatenato Gay, poi salgono in cattedra Bortolin e Verazzo, che ridanno ai biancoverdi 9 lunghezze di vantaggio, fissando il punteggio sul 39-30 al 15’. La DelFes lavora bene in fase offensiva, con la BPC che non riesce a contenere le folate dei vari Verazzo e Nikolic, che, propiziando un altro break di 13-0, portano Avellino sul +15 al 18’, costringendo Cassino ad un nuovo timeout (45-30). Qualche pasticcio di troppo da parte dei padroni di casa, apparsi nel finale di periodo incomprensibilmente frettolosi davanti, ha permesso alla Virtus di tornare a -10 con un paio di giri in lunetta trasformati da Dincic: all’intervallo è 45-35.

SECONDO TEMPO – L’inizio della ripresa è caratterizzato da una certa supremazie delle difese sugli attacchi, con l’intensità agonistica che la fa da padrone, probabilmente anche troppo: arriva, infatti, un secondo fallo tecnico per Gay, che lascia anzitempo il match, con Cassino sotto di 9 punti al 23’ (46-37). Dopo un bel canestro di Moreaux, ci pensa Vasl da oltre l’arco a ricacciare indietro la formazione rossoblu, che cerca di rimanere in pratica aggrappandosi alla fisicità di Dincic (53-45 al 26’). Chinellato firma la sua seconda tripla di serata, ma dall’altra parte ancora la coppia Dincic-Moreaux mantiene a galla la Virtus, che al 28’ insegue sul 56-49. L’atletismo del lungo coloured di Cassino si fa sentire, ma Avellino risponde nuovamente con Chinellato e Giunta, per ribadire il +8, divario con cui le squadre vanno all’ultimo mini-riposo (59-51). La BPC comincia il quarto periodo con il piede sull’acceleratore e l’intensità difensiva stavolta produce gli effetti sperati: Del Testa, Moreaux e Dincic riportano gli ospiti a -3, costringendo Crotti al timeout sul 62-59 del 32’. Avellino si affida alla sostanza sotto le plance di Bortolin, ma Cassino non demorde e grazie all’ennesima tripla di Del Testa ed al solito Dincic torna a -3 al 36’ (71-68). Dopo il -1 firmato da Teghini, Bortolin segna un bel piazzato dai sei metri, ma dall’altra parte la Virtus trova due triple in fila da Candotto e Dincic per il sorpasso quando mancano 1’15’’ alla sirena finale (75-76); l’inerzia è tutta dalla parte degli ospiti, con la DelFes che entra nell’ultimo giro di lancette attaccando in maniera confusionaria e viene punita da una bomba mortifera di un fenomenale Dincic, che consegna a Cassino il +4 a 30’’ dalla fine (75-79); Vasl fa 2/2 dalla lunetta, ma alla successiva occasione di pareggiare Avellino è poco lucida, permettendo alla Virtus di presentarsi dalla linea della carità con Candotto che non sbaglia e riporta i suoi a due possessi di vantaggio a 11’’ (77-81); sul ribaltamento di fronte, la DelFes trova una tripla veloce da parte di Vasl e commette subito fallo su Del Testa: l’esterno laziale segna il primo libero e fallisce il secondo, ma il rimbalzo viene catturato da Milosevic; Avellino costretta, dunque, ad un altro fallo sistematico quando mancano 7’’, con Milosevic stesso che firma i liberi del nuovo +4. Sono i punti della staffa, Cassino vince 80-84.

DelFes Avellino – BPC Virtus Cassino 80-84

Parziali: 25-16; 45-35; 59-51

AVELLINO: De Angelis n.e., Caridà, Burini 8, Giunta 5, Vasl 18, Verazzo 16, Carenza, Bortolin 12, Nikolic 6, Chinellato 8, Fresno 7. Coach: Crotti.

CASSINO: Macera n.e., Candotto 9, Lemmi, Gay 13, Dincic 22, Del Testa 10, Milosevic 9, Pontone n.e., Moreaux 13, Teghini 8, Truglio. Coach: Auletta.