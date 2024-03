Serie B – La DelFes strapazza Caserta nel derby e torna in zona Playoff

Partita senza storia quella andata in scena quest’oggi al PalaDelMauro, dove la DelFes Avellino ha regolato la Paperdi Caserta col punteggio finale di 80-56, dopo aver condotto per tutta la durata del match. Gli uomini di coach Crotti, infatti, sono apparsi sin dai primi minuti in ottima serata sia in fase offensiva che in difesa, concedendo pochissimo ad una Caserta, di contro, fin troppo molle e arrendevole. Derby che ha visto i padroni di casa chiudere la contesa già prima dell’intervallo, portandosi oltre i venti punti di distacco nel corso del secondo quarto, per poi toccare, nella ripresa, il massimo vantaggio di +33, contro gli ospiti che hanno potuto contare sul solo Cavallero, autore di 23 punti; nella formazione di casa, invece, da segnalare ben cinque giocatori in doppia cifra (Bortolin, Nikolic, Chinellato, Verazzo e Fresno). Successo che, dopo la grande vittoria in casa di Montecatini, permette ad Avellino di tornare in zona Playoff, mentre per la Juve Caserta si complica ulteriormente l’obiettivo salvezza, in una stagione da incubo fino a questo momento, che la vede desolatamente fanalino di coda.

STARTING FIVE

DelFes: Vasl, Verazzo, Chinellato, Nikolic, Bortolin

Paperdi: Vitale, Alibegovic, Cavallero, Sergio, Paci

PRIMO TEMPO – Quattro punti consecutivi di Chinellato aprono le danze, con Caserta che risponde grazie al primo canestro di Cavallero, ma dall’altra parte Avellino è in palla e con la coppia Vasl-Verazzo prova a dare un prima spallata al match: al 3′ è già +9 per i padroni di casa, avanti 11-2. La Paperdi prova a reagire in fase offensiva, ma la DelFes è molto concentrata su ogni possesso e, grazie anche alla fisicità di Nikolic e Chinellato, si mantiene a +7 al 5′ (15-8). Dopo il rinnovato +9 firmato da uno scatenato Chinellato, Caserta riesce a scuotersi e, trascinata da Cavallero e Paci, piazza un mini-break di 0-6 con cui si riporta a -3, ma dall’altra parte è il neo entrato Fresno a bruciare la retina da oltre l’arco, per il 20-14 del 7′. Sul finire di periodo, Avellino non si ferma e, grazie alla seconda tripla in fila di Fresno e al facile layup di Bortolin, tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio: alla prima sirena è 25-14. Il secondo quarto ricomincia sulla falsa riga del primo, con la Juve che soffre tantissimo in fase difensiva le folate dei vari Nikolic e Giunta, i quali permetto ai locali di allungare sul +13 al 12′ (29-16). Mehmedoviq e Vitale provano a riportare Caserta a contatto, ma Avellino non ci sta: un super Nikolic, ben coadiuvato da Bortolin e Vasl, firma un contro-parziale di 9-0 con il quale i biancoverdi toccano il +18 al 15′ (38-20). In uscita dal timeout, la Paperdi prova a pungere, ma gli uomini in canotta Delfes fanno girare benissimo la palla e trovano altri punti da Verazzo e Vasl, che gli permettono di sfondare il ventello di vantaggio al 18′ (44-23). Nei restanti minuti prima dell’intervallo, Caserta, complice anche un’attenta difesa irpina, non riesce a trovare la via del canestro e la DelFes ne approfitta: un’altra bomba, stavolta griffata da Carenza, condanna la formazione bianconera al -24, divario con cui le squadre vanno negli spogliatoi per il riposo di metà gara (47-23).

SECONDO TEMPO – In avvio di ripresa, la musica non cambia, anzi: Avellino continua a far malissimo sotto canestro e grazie alla sostanza di Bortolin e Chinellato vola sul +28, prima della tripla con cui Sergio cerca di scuotere i suoi, fissando il punteggio sul 51-26 al 22′. La formazione ospite si affida a Vitale e Cavallero, ma la DelFes non abbassa di nulla l’intensità e ancora una volta la coppia Nikolic-Chinellato la mantiene a notevole distanza al 25′ (58-35). La Juve, costantemente sotto pressione, incorre in continui errori in fase offensiva e riesce a farsi vedere con il solo Cavallero, mentre la squadra in canotta biancoverde è un rullo compressore: l’attacco irpino continua a produrre punti e le conclusioni dalla lunga distanza di Verazzo e Giunta riportano Avellino a +28 prima dell’ultimo riposo (66-38). Con un distacco così ampio, difficile vedere alta intensità nei restanti minuti da giocare, con la DelFes in serena gestione del match, che vede la Paperdi provarci con alcune folate di Paci e i lupi rispondere prontamente con i punti di Bortolin sotto canestro: al 33′ i locali toccano anche il +31, sul 74-43. Ormai in pieno garbage time, la due squadre badano, di fatto, a rimpolpare esclusivamente i rispettivi tabellini personali, con Cavallero e Paci ultimi ad arrendersi nel disastro bianconero, riportando Caserta sotto il trentello di svantaggio al 36′, dopo un bel canestro di Fresno (80-52). Coach Crotti concede alcuni minuti ai giovani Agosto e Schiavone tra i biancoverdi, che vanno a vincere il derby con il punteggio finale di 80-56.

DelFes Avellino – Paperdi Caserta 80-56

Parziali: 25-14; 47-23; 66-38

AVELLINO: Agosto, Schiavone, Burini n.e., Giunta 7, Vasl 7, Verazzo 13, Carenza 3, Bortolin 12, Nikolic 13, Chinellato 13, Fresno 12. Coach: Crotti.

CASERTA: Lucas 3, Alibegovic 2, Mastroianni 4, Vitale 11, Ferraro n.e., Cavallero 23, Pagano n.e., Paci 6, Pisapia n.e., Sergio 3, Pani n.e., Mehmedoviq 4. Coach: Dell’Imperio.