Serie B – La Ferraroni JuVi Cremona conferma che non andrà in A2

La Ferraroni JuVi Cremona comunica che in vista della prossima stagione le proprie intenzioni sono quelle di iscriversi nuovamente al Campionato LNP di Serie B. La società ultimamente è stata accostata alla possibilità di ambire ad un eventuale Campionato di Serie A2; la qual cosa ci inorgoglisce in modo particolare, perché vuol dire che siamo ritenuti in grado e all’altezza di tali “dimensioni” e aggiungiamo che abbiamo sempre avuto e manteniamo la ferma volontà di crescere, come società, sotto tutti i punti di vista. La nostra forte ambizione è intatta, ma dopo attenta riflessione siamo giunti alla conclusione che non possiamo e non vogliamo tradire quelli che sono i principi alla base della Ferraroni JuVi Cremona.

La nostra società si è sempre conquistata tutto ciò che ha ottenuto attraverso i successi sul campo. Il parquet, della Palestra Spettacolo prima e del PalaRadi ora, è stato e continuerà ad essere l’unico luogo a dover decretare i nostri fallimenti o le nostre conquiste. Speriamo di raggiungere presto la Serie A2 a suon di canestri, di sudore e di ottime prestazioni, spinti dal nostro pubblico che non ci fa mancare mai il proprio apporto. Questo è il modo in cui intendiamo lo sport alla JuVi.

La proprietà, inoltre, a seguito dell’emergenza sanitaria appena affrontata e che si è abbattuta con una intensità particolare sulla città e sulla provincia di Cremona, ritiene di voler destinare al proprio territorio eventuali risorse economiche eccedenti, in particolare attraverso iniziative sociali in favore della cittadinanza e nel Settore Giovanile, che si prende cura di tanti ragazzi, future generazioni cremonesi.

Sicuri della comprensione da parte di tutti della bontà e dello spirito con il quale è stata presa questa decisione, invitiamo tutti i cremonesi a sostenerci con il tifo e la vicinanza, in vista delle splendide avventure sportive che ci attendono.

Le radici sono una cosa seria; quelle della Ferraroni JuVi Cremona sono ben radicate nel terreno e non possono e non devono essere tradite…solo in questo modo contiamo di trasmetterne la profondità alle future generazioni di juvini, così che continuino a non gelare mai!

