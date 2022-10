Serie B – La Gemini parte con il piede giusto, vittoria a Reggio Calabria

Ciocca per la prima di campionato si presenta con un quintetto inedito dove trovano spazio Caversazio e Di Meco sotto canestro, i piccoli sono Mazzucchelli e Conti mentre la sorpresa è la partenza sul parquet di Rossi, fresco rientrato dall’infortunio al soleo, che deve dare una mano al rimbalzo. L’avvio è tutto marcato Viola con Marchini che apre la sfida con una bomba, la Gemini fatica a trovare la soluzione giusta in attacco e viene punita due volte da Renzi che sotto canestro spadroneggia per il 7-0 dei locali dopo 2’22’’. Proprio Rossi in appoggio mette il primo canestro della nuova stagione della Gemini che, dopo aver subito altri 2 punti firmati da Davis, piazza un 8-0 costruito sulla difesa e su un canestro e fallo di Conti, una bomba di Mazzucchelli e altri due punti di Di Meco da sotto, punti che valgono il primo sorpasso ospite (9-10) con 6’05’’ da giocare. Da là si resta punto a punto con la Viola che si appoggia completamente sui lunghi ovvero Renzi e l’ex di turno Spizzichini, mentre Mestre raccoglie punti soprattutto dai piccoli con Conti e Mazzucchelli su tutti che consentono alla Gemini di chiudere il quarto con la testa avanti (19-21). Nel secondo periodo Mestre comincia con il passo giusto aprendo con la bomba di Pellicano che segna il primo massimo vantaggio (19-24), Marchini però dall’altra parte risponde subito, si prosegue così la sfida sulla scia dell’equilibrio perché dopo le due bombe di avvio periodo le difese vincono il confronto e si resta a secco fino al fallo e vale di Renzi che rimette avanti i padroni di casa con 6’25’’ da giocare. La Gemini sotto canestro paga dazio così Caversazio per colpire deve uscire dall’arco per rimettere avanti di 2 la Gemini prima che il solito Renzi impatti di nuovo il match (27-27) con 4’40’’ di confronto prima della pausa lunga. Negli ultimi minuti la Viola si appoggia ai suoi lunghi mentre la Gemini pesca ossigeno da Caversazio e dai suoi piccoli, con Pellicano e soprattutto Mazzucchelli – 6 punti in questo frangente – che salgono in cattedra con tabellone che segna 37-33 con un possesso per parte da giocare, palloni che si traducono nel canestro di Renzi (35-37) e soprattutto nella bomba, pesantissima a livello psicologico, di Rossi che fa rientrare le squadre sul 35-40.