Serie B – La GIBA domanda chiarezza sul futuro della Pallacanestro Firenze

L’Associazione Giocatori esprime forte preoccupazione per la situazione della Pallacanestro Firenze, militante nel campionato nazionale di serie B.

Le notizie di stampa, i comunicati e le interlocuzioni con i giocatori sono campanelli d’allarme che sembrano fino ad oggi rimasti inascoltati. Nell’ultima stagione in cui lavoratori dello sport vengono considerati semplici dilettanti è per noi inaccettabile che atleti di fatto professionisti temano per il futuro loro e delle loro famiglie senza che nessuno intervenga. Fin da subito la Giba è stata vicina ai giocatori di Firenze ma ora chiediamo che si faccia immediata chiarezza sul 2023 della Pallacanestro Firenze ed eventuali interventi tempestivi e straordinari della FIP per la tutela degli atleti.

GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati