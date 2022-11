Serie B – La Junior Casale mostra carattere e batte una brutta Sangiorgese

Bella prova corale per la Junior Casale che nel match con la Sangiorgese trovano la vittoria 55-46. Una partita dal punteggio basso, ma che ha visto un gran carattere sia in attacco che in difesa per i rossoblu, che vedono tre giocatori in doppia cifra.

Riva e Testa danno il via alla partita seguiti a ruota da Negri: la Sangiorgese trova anche lei il fondo della retina e a metà quarto le formazioni sono sul 7-7. Arrivano i primi punti del rientrato De Ros mentre i rossoblu continuano a tenere alta la difesa: gli ospiti rimangono aggrappati nel punteggio e il primo quarto termina 9-9.

Il secondo quarto vede in avvio il canestro di Ruiu e una Junior che si stringe sempre di più in difesa: le due formazioni faticano a trovare il canestro, è Cassinerio il primo a sbloccare il punteggio con una tripla (9-11). Gli ospiti provano a premere sull’acceleratore complice una Casale i cui tiri si fermano a ripetizione sul ferro: è timeout per coach Cristelli; Apuzzo interrompe il digiuno dei suoi mentre Testa e Riva si rispondono da sotto le plance. I rossoblu si ritrovano e questa volta è coach Roncari a fermare il gioco e al rientro le due formazioni si rispondono a vicenda: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 20-22.

Al rientro è nuovamente la formazione ospite a provare a scappare, ma i rossoblu cercano di mantenere salde le maglie difensive: Riva e Negri si fanno valere a rimbalzo mentre Saladini piazza la tripla che vale il 24-28. La Sangiorgese continua a infiammare la propria retina, ma la JC rimane lì e continua a buttare tutto quello che ha sul parquet; Staffieri fa infiammare il PalaEnergica con due canestri dall’arco e Saladini lo segue dalla lunetta chiudendo il quarto 37-34.

L’ultimo periodo inizia con una nuova tripla juniorina e gli ospiti che fermano subito il gioco: al rientro è Riva a farsi valere sia nella metà campo offensiva che difensiva portando i suoi sul 42-34. La Sangiorgese non demorde, ma è ancora Saladini a muovere la retina e Casale è ormai in trance agonistica; gli ospiti le provano tutte per rimanere aggrappati e sul 52-44 a 1.33’ dalla fine è coach Cristelli a fermare il gioco. Al rientro i rossoblu trovano nuovamente il canestro e la vittoria 55-46.

JUNIOR CASALE MONFERRATO – LTC GROUP SANGIORGESE BASKET: 55 – 46 (9-9; 20-22; 37-34)

JUNIOR CASALE: Riva 11, Jovanovic, De Ros 3, Ciocca NE, Staffieri 9, Apuzzo 10, Raiteri, Ruiu 2, Negri 8, Saladini 12. All. Cristelli

LTC GROUP SANGIORGESE: Testa 12, Bloise, Mana NE, Cassinerio 3, Bianchi 6, Bertocco 3, Cardani NE, Airaghi 3, Biancotto 4, Pesenato 4, Toso 4, Cappelletti. All. Roncari

