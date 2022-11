Serie B – La Libertas Livorno cala la quarta vittoria in fila, superata Junior Casale

Quarta vittoria consecutiva per la Libertas che alla distanza ha piegato la resistenza di Casale Monferrato. I Piemontesi sono rimasti in partita per 30’, poi gli amaranto hanno sgassato hanno lasciato agli avversari solo le briciole. E dire che la giornata non era nata sotto una buona stella. Oltre all’assenza di Saccaggi, infatti, c’era l’incognita Fantoni, reduce da un attacco febbrile. Il giocatore è entrato in campo solo a metà del secondo quarto e in totale ha giocato appena 17’.

Nel primo quarto Casale è partita meglio. Si è portata a +5 (2-7) ed è poi rimasta incollata alla Libertas che – complici la pessima percentuale nel tiro da 3 – non è stata capace di allungare. Poco spettacolare anche il secondo quarto finito con un punteggio basso (27-20) che comunque lasciava presagire un finale gradevole per i padroni di casa. E così è stato, nel terzo quarto la Libertas ha amministrato il vantaggio e nell’ultima frazione – grazie alle triple di Bargnesi e a una difesa sempre intensa – ha fabbricato la tempesta perfetta fino al +26 conclusivo.

IL TABELLINO

Maurelli Group Libertas Livorno – Junior Casale Monferrato 75-49 (12-11, 15-9, 20-16, 28-13)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Bargnesi 16 (3/4, 3/6), Antonello Ricci 12 (3/5, 1/6), Andrea Sipala 10 (2/4, 2/6), Francesco Fratto 10 (4/7, 0/1), Tommaso Fantoni 8 (2/4, 0/0), Francesco Forti 7 (0/0, 1/5), Jacopo Lucarelli 5 (1/3, 1/2), Gianni Mancini 3 (1/1, 0/2), Tommaso Bruci 3 (0/0, 1/1), Gianluca Lemmi 1 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 27 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Jacopo Lucarelli 9) – Assist: 9 (Francesco Forti 4)

Junior Casale Monferrato: Eric Ruiu 11 (0/1, 3/8), Alessandro Riva 10 (5/6, 0/5), Igor Jovanovic 8 (0/0, 1/3), Claudio Negri 6 (0/2, 2/7), Manuel Saladini 6 (1/4, 1/7), Guglielmo De ros 6 (2/5, 0/1), Valerio Staffieri 2 (1/4, 0/4), Giulio Raiteri 0 (0/3, 0/1), Matteo Ciocca 0 (0/0, 0/0), Pietro Avonto 0 (0/0, 0/0), Bilal Kamar 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Claudio Negri 10) – Assist: 11 (Manuel Saladini, Guglielmo De ros 3)

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO