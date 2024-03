Serie B – La Libertas Livorno domina la ripresa, cadono gli Herons Montecatini

Meravigliosa, stoica, eroica: la Libertas, con le rotazioni quasi azzerate a causa degli infortuni di Lucarelli e Terenzi, schianta alla distanza i fortissimi Herons Montecatini (privi di Carpanzano) che l’avevano battuta in finale di Coppa Italia appena tredici giorni prima.

La partita è stata equilibrata per 30’. Poi la difesa granitica della Libertas ha fatto la differenza. Herons ha iniziato la partita lancia in testa e con il petto in fuori pensando di intimidire la Akern ancora sotto choc per l’infortunio occorso mercoledì sera a Terenzi a Piacenza. Con l’atteggiamento tipico delle grandi squadre i Termali hanno provato a scappare grazie alle altissime percentuali nel tiro da tre punti (24-31 al 14’29”). La Libertas, però non si è mai scomposta e all’intervallo lungo lo strappo era già ricucito (38-40). Dopo la sosta i padroni di casa sono entrati in campo con gli occhi della tigre. Hanno preso il comando delle operazioni (58-54) e non l’hanno più lasciato. Montecatini è rimasta inchiodata a 54 punti per quasi 12’ e sono stati senza segnare su azione per quasi 13’: un’eternità. Così la Libertas è scappata fino a +17 (71-54) e ha chiuso a +15 ribaltando anche lo scarto canestri dell’andata finta con il +11 per Herons. La vittoria è pesantissima ed è tutta da dedicare a Diego Terenzi, seduto a bordocampo con le stampelle e il sorriso amaro di chi sa di dover stringere i denti per i prossimi 6/8 mesi.

In casa amaranto menzione d’onore per Bargnesi, Ricci e Tozzi, veri e propri killer degli Herons.

Akern Libertas Livorno – Fabo Herons Montecatini 74-59 (17-17, 21-23, 20-14, 16-5)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 16 (3/7, 3/4), Andrea Bargnesi 16 (2/3, 4/5), Luca Tozzi 11 (1/5, 2/5), Gregorio Allinei 9 (3/6, 1/4), Leon Williams 8 (2/6, 1/3), Tommaso Fantoni 6 (1/5, 0/0), Dorin Buca 4 (1/2, 0/0), Francesco Fratto 2 (1/5, 0/2), Andrea Saccaggi 2 (1/2, 0/2), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Luca Tozzi 9) – Assist: 6 (Andrea Bargnesi 2)

Fabo Herons Montecatini: Matej Radunic 16 (2/5, 4/6), Daniele Dell’uomo 11 (1/1, 2/4), Adrian Chiera 6 (2/5, 0/5), Nicola Natali 6 (3/5, 0/2), Marco Giancarli 6 (0/1, 2/2), Jose alberto Benites vicente 5 (1/4, 1/5), Giorgio Sgobba 5 (1/1, 1/2), Marco Arrigoni 2 (1/5, 0/1), Antonio Lorenzetti 2 (1/4, 0/0), Alessandro Magrini 0 (0/0, 0/0), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Carpanzano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 6 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Giorgio Sgobba 7) – Assist: 12 (Jose alberto Benites vicente 4)

ufficio stampa akern libertas livorno 1947