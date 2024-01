Serie B – La Libertas Livorno ferma l’attacco di Piombino e porta a casa i due punti

La Akern Libertas si sbarazza alla distanza della temibile Piombino grazie a una difesa di ferro che ha tenuto i gialloblù ad appena 68 punti: minimo stagionale per l’attacco più forte del campionato. In casa amaranto si recupera Lucarelli, mentre il piombinese Turel resterà in panchina per tutti i 40’. In avvio tutti hanno le mani fredde. Poi Piombino sgassa e va al primo intervallo sul +8: 13-21. I padroni di casa, però nel secondo quarto annullano quasi subito il gap e poi allungano (40-30 con un break di 27-9) prima che Venucci limi il ritardo sulla sirena (41-35). In avvio di terza frazione la Libertas prova la fuga (47-37), ma Azzaro con due triple grida al mondo che Piombino è in partita. Al 29’11” un canestro di Venucci impatta a quota 57. La squadra di Andreazza, però riparte e Ricci con una tripla e due tiri liberi chiude la contesa sul 76-68. In casa amaranto ottima prestazione di Tozzi: per lui 14 punti e 14 rimbalzi. Bene la sicurezza Ricci e anche il totem Fantoni. Di granito Fratto. Per lui anche 4 stoppate all’attivo.

Akern Libertas Livorno – Solbat Piombino 76-68 (13-21, 28-14, 18-22, 17-11)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 15 (5/6, 1/4), Luca Tozzi 14 (3/5, 2/3), Tommaso Fantoni 13 (4/5, 0/0), Gregorio Allinei 8 (2/3, 1/2), Andrea Saccaggi 8 (1/2, 1/2), Jacopo Lucarelli 6 (1/3, 1/3), Francesco Fratto 4 (2/3, 0/2), Leon Williams 4 (2/4, 0/1), Andrea Bargnesi 2 (0/7, 0/1), Dorin Buca 2 (1/1, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 – Rimbalzi: 45 6 + 39 (Luca Tozzi 14) – Assist: 20 (Leon Williams 5)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 19 (4/7, 3/6), Lautaro Berra 10 (5/10, 0/0), Alessandro Azzaro 10 (2/4, 2/7), Fabrizio Piccone 9 (1/9, 1/3), Carlo Cappelletti 9 (3/5, 1/1), Gian paolo Almansi 7 (2/3, 0/1), Stefano Longo 2 (1/3, 0/2), Zdravko Okiljevic 2 (1/2, 0/2), Lorenzo De zardo 0 (0/2, 0/0), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0), Mirco Turel 0 (0/0, 0/0), Jacopo Biagetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Zdravko Okiljevic 7) – Assist: 12 (Mattia Venucci, Fabrizio Piccone 4)

Uff stampa Akern Libertas Livorno