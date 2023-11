Serie B – La Libertas Livorno torna a dominare, tutto facile con Brianza Casa Basket

Lissone Interni Brianza Casa Basket – Akern Libertas Livorno 56-93 (10-22, 15-29, 17-20, 14-22)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Nikola Nonkovic 12 (3/9, 1/4), Luca Fabiani 11 (2/4, 0/0), Matteo Galassi 10 (2/6, 2/5), Augustin Caffaro 9 (0/3, 1/3), Leonardo Valesin 5 (2/5, 0/2), Tommaso Lanzi 4 (2/2, 0/2), Alessandro Ceparano 3 (0/2, 1/7), Alessandro Naoni 2 (1/4, 0/3), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/1), Pietro Redaelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Loro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 27 – Rimbalzi: 29 11 + 18 (Nikola Nonkovic 11) – Assist: 13 (Matteo Galassi 4)

Akern Libertas Livorno: Dorin Buca 14 (6/8, 0/0), Gregorio Allinei 13 (2/6, 3/3), Francesco Fratto 13 (3/6, 2/4), Antonello Ricci 12 (2/3, 2/5), Jacopo Lucarelli 12 (1/2, 1/3), Luca Tozzi 11 (4/6, 1/2), Andrea Saccaggi 8 (1/1, 2/4), Leon Williams 6 (3/5, 0/2), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (0/2, 0/2), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 14 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Dorin Buca 11) – Assist: 28 (Leon Williams 8)

La Libertas è tornata. A Treviglio contro Lissone gli Amaranto hanno chiuso in bellezza la settimana iniziata con il successo contro Rieti e proseguita con il blitz di Montecatini. La partita in casa della capolista era difficile per definizione, ma i ragazzi di Andreazza l’hanno resa facile grazie a una prestazione monstre impreziosita da cifre lusinghiere: tutti i dieci giocatori utilizzati sono andati a segno, 123 di valutazione di squadra e sfida già in ghiaccio all’intervallo lungo (25-51). Nota stonata, il colpo ricevuto da Fantoni in uno scontro con Ceparano nel secondo quarto. Il capitano ha subito la lacerazione della pelle vicino a una tempia, è stato suturato nello spogliatoio con 4 punti e non è più rientrato. Al suo posto, ha avuto un alto minutaggio Dorin Buca che è risultato essere il migliore in campo. Per lui una doppia doppia (14 punti + 11 rimbalzi), tre stoppate e 26 di valutazione. Tutta la squadra, però, si è evidentemente espressa su livelli altissimi. Altrimenti non sarebbe stato possibile vincere con cotanta scioltezza in casa di una squadra che – giova ricordarlo – era in testa alla classifica e nelle ultime due giornate aveva battuto Legnano e (in trasferta) Omegna. Dopo i passaggi a vuoto con Desio e Crema, la terza vittoria consecutiva certifica l’uscita degli amaranto dal momento di difficoltà vissuto a metà ottobre.

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO