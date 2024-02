Serie B – La Liofilchem Roseto regola senza patemi Bisceglie

LIOFILCHEM ROSETO – LIONS BISCEGLIE 69-55 (23-13; 19-15; 13-14; 14-13)

ROSETO: Durante 5, Maiga, Dervishi, Donadoni 15, Guaiana n.e, Tamani 10, Mantzaris 17, Klyuchnyk 18, Santiangeli 2, Petracca 2. Coach Franco Gramenzi

BISCEGLIE: Rodriguez 10, Chessari 3, Turin 2, Dip 10, Divac 4, Cepic 11, Maralossou, Toure, Chiti 12, Fontana 3. Coach Agostino Origlio

Tiri da due Roseto 22/41, Bisceglie 15/35. Tiri da tre 3/12, 5/23. Tiri liberi 16/21, 10/14. Rimbalzi 35 (31+4), 36 (29+7)

Basta una Liofilchem Roseto al 60-70% del suo potenziale per battere 69-55 la Lions Bisceglie in un match amministrato dai padroni di casa dando quasi sempre l’impressione di poterlo controllarle a proprio piacimento. Testa già rivolta in parte per i ragazzi di Gramenzi al prossimo match, lo scontro diretto sul campo della capolista Ruvo di Puglia.

La partita si sblocca dopo un minuto e mezzo con Klyuchnyk che dal fondo pesca Petracca che deposita i primi due punti per i biancazzurri; Rodriguez Suppi risponde immediatamente. Mani calde da ambo le parti e dopo un mini allungo locale sul +4, Bisceglie impatta sull’8-8. Mantzaris conclude in prima persona più del solito, con sei punti realizzati in penetrazione. La tripla di Durante fissa il punteggio al 5’ sul 13-8. Rodriguez non ci sta e colpisce anche lui dalla lunga distanza. Time-out ospite dopo il 16-11 siglato da Donadoni. Mantzaris continua a giocare con una certa regolarità dentro l’rea pitturata e trova il gioco da tre punti che vale il +8 Liofilchem e la doppia cifra di punti personali. Il primo quarto termina invece sul 23-13.

Fontana da tre assottiglia il divario, ma solo temporaneamente perché Santiangeli penetra lungo la linea di fondo e trova i primi punti della sua gara. Sale in cattedra Klyuchnyk e con due canestri consecutivi porta Roseto sul +14. Nonostante le condizioni non ottimali di alcuni giocatori locali, il quintetto di Origlio non sembra riuscire a fare paura ai padroni di casa, che paiono gestire la gara a proprio piacimento. 33-21 al 15’. I padroni di casa allentano la morsa per circa tre minuti, poi però due timbri in un amen di Klyuchnyk rimettono i biancazzurri avanti di 13 e il coach pugliese ricorre ad un time-out a 2’43” dall’intervallo. Prima del rientro negli spogliatoi, Donadoni in piroetta sigla il 42-28. Top scorer Klyuchnyk con 16 e Mantzaris con 10.

La Liofilchem prova a chiudere la pratica al rientro. Si riparte infatti con una tripla di Mantzaris, la prima della sua gara. Roseto subito +20 con il 2+1 in contropiede di Donadoni. Dip però non vuole starci e realizza tre canestri di fila, riducendo il gap. Chiti e Chessari invece falliscono l’opportunità per far riavvicinare ulteriormente gli ospiti. 48-34 al 25’. Il blackout dei padroni di casa persiste e Rodriguez da tre segna il -11. Roseto si schioda da quota 48 dopo oltre cinque minuti con l’ ½ dalla lunetta di Donadoni, ma il momento no prosegue fino alla penetrazione di Durante che vale il 51-37 quando è stato appena oltrepassato il 27’. Non sono ancora i biancazzurri che avevano fatto quello che volevano nei primi 21’ di gioco ma dall’altra parte del campo trovano una squadra poco incline a rientrare in corsa. 55-42 al 30’.

Cepic prova a tenere quantomeno a galla Bisceglie ma Roseto stavolta sembra voler fare sul serio, realizzando una tripla con Donadoni e due punti con Klyuchnyk: +16 Liofilchem e time-out della disperazione per Origlio a 8’30” dalla fine. Due minuti più tardi il divario si è assottigliato con i canestri di Divac e Chieti, così stavolta è Gramenzi a voler parlare con i suoi: la risposta che riceve da Tamani è tempestiva e positiva. 64-48 al 35’ dopo il 2/2 di Mantzaris dalla lunetta e due stoppate difensive di Tamani: lo stesso lungo con due tiri liberi allunga ulteriormente il gap in un match che ha sempre meno da dire. Garbage time, con Gramenzi che concede gli ultimi due minuti al giovane Dervishi. La gara termina definitivamente sul 67-55.