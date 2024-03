Serie B – La Liofilchem Roseto si complica la vita ma supera San Severo

By

LIOFILCHEM ROSETO – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 82-70 (22-10; 25-19; 15-17; 20-24)

ROSETO: Durante 3, Maiga 2, Dervishi n.e, Donadoni 7, Guaiana 10, Tamani 9, Mantzaris 12, Klyuchnyk 10, Santiangeli 18, Thioune, Petracca 11. Coach Franco Gramenzi

SAN SEVERO: Tchintcharauli, Montanari, Pazin 9, Pierotti 5, Fall 5, Gatto 18, Frattoni 5, Kaludjerovic n.e, Colombo n.e, Petrushevski 5, Guastamacchia 11, Magrini 12. Coach Luciano Nunzi

Tiri da due Roseto 21/31, San Severo 15/36. Tiri da tre 8/28, 9/27. Tiri liberi 16/19, 13/16. Rimbalzi 39 (29+10), 31 (21+10)

La Liofilchem Roseto rischia di sciupare un vantaggio di 25 lunghezze ma nel finale riprende il controllo della gara e vince 82-70 al PalaMaggetti sull’Allianz Pazienza San Severo. Domenica i ragazzi di Gramenzi avranno un’importante trasferta sul campo della quarta forza San Vendemiano.

Subito Durante a segno per i biancazzurri ma gli ospiti ribattono con una tripla di Gatto: sono questi gli unici due canestri nei primi 3’ di gara. Roseto prova a cambiare marcia con Guaiana e con un tiro da tre di Petracca, che poi si ripete da sotto canestro correggendo dopo un triplo errore al tiro dei locali: 9-3 il parziale al 5’. Poco dopo va a bersaglio anche Klychnyk e Nunzi chiama time-out: è ancora Gatto a provare a togliere le castagne dal fuoco per gli ospiti con un gioco da tre. San Severo si riaffaccia timidamente sul -4 prima di un nuovo allungo dei rosetani, che con nove punti di fila scappano ben oltre la doppia cifra. 22-10 al 10’ dopo un ½ dalla lunetta di Fall.

Liofilchem +15 in avvio di secondo quarto con la tripla di Donadoni. L’Allianz fatica enormemente a reagire ma quantomeno riesce a non affondare ulteriormente. 30-17 il risultato al 15’. I primi due canestri dal campo di Mantzaris portano il divario a diciassette lunghezze. Il vantaggio rosetano si estende in un paio di circostanze sul +19, mentre all’intervallo il punteggio vede i ragazzi di Gramenzi condurre 47-29, dopo una spettacolare tripla allo scadere proprio di Mantzaris. Klyuchnyk unico giocatore a quota 10.

Alla ripresa del gioco sono gli ospiti a segnare per primi con Pierotti ma Roseto risponde subito con Tamani e riprende a dilagare, portandosi sul 58-33 a 6’39” dalla fine del terzo quarto, con Nunzi che prova a salvare il salvabile con un time-out. 60-38 il parziale al 25’: qualche secondo più tardi arriva una tripla di Gatto che non viene apprezzata da Gramenzi, che decide di interrompere il gioco per fare due chiacchiere con i suoi.

Roseto però rimane inchiodato a quota 60 per altri tre minuti abbondanti, prima di realizzare con Donadoni; nel frattempo però San Severo realizza appena due punti. Gli errori da ambo le parti continuano a farla da padroni ed il terzo periodo termina sul 62-46.

Mira molto più precisa invece nei primi due minuti della frazione conclusiva, soprattutto da parte degli ospiti: Gramenzi non approva, time-out al 32’ sul 66-54. La Liofilchem però continua a scherzare più del dovuto e San Severo un minuto e mezzo dopo si riporta sul -4, fallendo con Guastamacchia la tripla che avrebbe potuto riportare i pugliesi ad una sola lunghezza di distanza. Roseto torna a muovere il punteggio con due liberi di Santiangeli ma l’Allianz non ha intenzione di mollare la presa: 68-64 al 35’.

Al termine di un’azione confusa, Petracca colpisce da tre, regalando un gran sospiro di sollievo al pubblico di casa. La Liofilchem però non riprende le redini del match e Guastamacchia schiaccia il -3 a 3’30” dalla fine. Nel momento del bisogno però risbuca Mantzaris, che da posizione centrale piazza la tripla del 76-68 a 2’42” dal termine. Roseto torna +10 all’inizio dell’ultimo minuto, chiudendo definitivamente la pratica con qualche decina di secondo d’anticipo. Il match termina sull’82-70.