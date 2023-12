Serie B – La Logiman Crema esulta: non basta Bortolin per la rimonta di Avellino

By

Una gara che sembrava senza storia dopo il primo quarto è diventata una battaglia punto a punto.

Partita spettacolare e divertente al PalaBertocchi tra la Logiman Crema e la Del Fes Avellino, terminata con la vittoria dei rosanero di casa, bravi a mantenere un esiguo vantaggio negli ultimi 15′ dopo essere stati avanti anche di 16 punti al termine del primo parziale.

La buona vena del solito Bortolin, autore di 27 punti, non è bastata ai campani, spesso costretti ad avere il proprio centro come unico sbocco al proprio gioco.

Partono bene gli ospiti. Burini trova alcune penetrazioni interessanti e da’ manforte a Bortolin, al solito signore del pitturato, nonostante l’applicazione difensiva di Tsetserukou.

La buona vena della Del Fes si interrompe però dopo poco più di 4′, dando il via al parziale cremasco di 20 a zero che indirizza il match.

La difesa a zona cremasca lascia la propria retina inviolata per 6′ e Oboe, Nicoli e Carta portano la Logiman sul 28 a 12.

Nel secondo quarto Bortolin suona la carica per i suoi con quattro punti consecutivi. Crema paga a caro prezzo alcune amnesie difensive e la squadra di Crotti arriva fino al meno nove, appoggiando il proprio gioco soprattutto sul centro di origine argentina, approfittando dell’assenza dal parquet di Tsetserukou, gravato di tre falli.

Il tempo si chiude con la tripla di un superlativo Oboe che inchioda il tabellone sul 45 a 33.

Il terzo parziale è però tutto di Avellino.

Coach Baldiraghi rischia in campo Tsetserukou nonostante i tre falli, ma Bortolin, sul quale la Del Fes appoggia tutto il proprio gioco, è bravo a sfruttare gli spazi, sia per sé stesso che per i compagni.

Il parziale di 22 a 16 per gli ospiti riapre totalmente il match e l’ultimo quarto inizia sul 61 a 57 per la Logiman.

Avellino cerca di portare pressione sui portatori di palla cremaschi allungando la difesa, Nikolic e Vasl trovano triple importanti e la Del Fes arriva fino al meno due.

Sono Oboe e Stepanovic a griffare il finale con due bombe da tre spegnendo la rimonta dei campani.

Dopo i liberi di Oboe la tripla di Vasl fissa il punteggio finale sull’80 a 74.

La Logiman riprende il cammino ed arriva a quota 18 punti, mentre per la Del Fes è la quinta sconfitta consecutiva.

Logiman Pall. Crema – Del Fes Avellino 80-74 (28-12, 17-21, 16-24, 19-17)

Logiman Pall. Crema: Kiryl Tsetserukou 18 (6/6, 0/0), Matteo Nicoli 16 (1/5, 4/8), Arsenije Stepanovic 14 (4/6, 2/5), Francesco Oboe 13 (1/7, 2/3), Nicolo Ianuale 8 (3/6, 0/3), Riccardo Carta 6 (2/3, 0/0), Andrea Ballati 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Ziviani 2 (0/2, 0/1), Leonardo Musig 0 (0/0, 0/0), Matteo Guerini 0 (0/0, 0/0), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Nicola Facchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 22 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Kiryl Tsetserukou, Matteo Nicoli, Arsenije Stepanovic, Nicolo Ianuale 6) – Assist: 19 (Francesco Oboe 9)

Del Fes Avellino: Matias Bortolin 27 (11/14, 0/0), Riccardo Chinellato 13 (3/8, 1/3), Miha VaŠl 13 (2/4, 3/7), Aleksa Nikolic 12 (4/7, 1/1), Federico Burini 6 (2/3, 0/3), Simone Giunta 3 (1/5, 0/2), Giovanni Carenza 0 (0/0, 0/2), Armando Verazzo 0 (0/1, 0/1), Matteo Caridà 0 (0/0, 0/1), Marco Venga 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Matias Bortolin 9) – Assist: 18 (Federico Burini 5)

