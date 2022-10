Serie B – La Luciana Mosconi Ancona a strappi e Senigallia vince il derby

Cade la Luciana Mosconi Ancona nella prima trasferta stagionale. I dorici escono dal PalaPanzini di Senigallia con l’amaro della sconfitta in bocca, battuta da una gagliarda Goldengas che ha meritato la vittoria nell’ambito dei 40′. Partita molto intensa, non bella, giocata tra due squadre ancora in cerca della loro identità e alle prese con il proprio processo di crescita. Hanno vinto i padroni di casa che dopo un buon primo tempo si sono fatti ingabbiare da un altrettanto eccellente terzo quarto della Luciana Mosconi che ha però sperperato un vantaggio di 8 lunghezze a inizio di ultimo quarto rimettendo in fiducia i biancorossi locali che proprio nel momento chiave hanno ritrovato la verve e festeggiato sulla linea del traguardo. La Luciana Mosconi paga un brutto primo tempo e proprio il nefasto finale. In mezzo c’è la bella reazione del terzo quarto che doveva e poteva portare a qualcosa di diverso che non c’è stato. E forse è proprio da quell’ottimo periodo che coach Coen dovrà ripartire per cercare di alimentare la fiducia e la forza dei suoi ragazzi.

Buona Buona cornice di pubblico al PalaPanzini con la Luciana Mosconi che si presenta in campo nel momento dell’esecuzione dell’inno di Mameli esibendo uno striscione di vicinanza per la popolazione senigalliese colpita dal recente alluvione. Ancona si mette a guidare sul 6-10 aiutata dalle triple di Ambrosin e Ciribeni. Giombini commette due falli in un minuto e mezzo e Coen lo toglie, Senigallia si assesta e trova in Neri l’uomo in più. L’ex Omegna segna 9 punti in fila per il sorpasso (17-16). Pozzetti chiude con tre canestri consecutivi per il 23-21 in favore della Goldengas.

In avvio di secondo quarto la Luciana Mosconi ha un buon Tourè. Ma la difesa dorica commette troppi errori lasciando a Pozzetti il tiro aperto per la tripla del 30-27. Aumenta il numero delle palle perse in casa dorica e Senigallia trova l’allungo con Santucci per il 37-31. Nel finale di primo tempo la squadra di coach Paolo Filippetti avrebbe l’occasione per allungare. A 36″ dalla fine Santucci firma il +10 (45-35) per uno svantaggio dorico che Ciribeni sulla sirena in contropiede riesce a ridurre per il 45-37 di metà percorso.

Si torna in campo e Senigallia comanda sul 51-42 a -7’57”. A quel punto la Goldengas si ferma e parte con una certa consistenza la Luciana Mosconi. Inizia Ambrosin da oltre l’arco, prosegue Ciribeni per gli ospiti che vanno sul 51-56 con il 2/2 di Carnovali a 1’30” dal terzo stop. Senigallia non segna più. Il canestro di Gnecchi toglie la polvere dal canestro dorico e Ambrosin con un tap in sulla sirena definisce il 53-58 del 30′. Unica nota negativa per Coen è Calabrese che esce zoppicante per un problema alla caviglia sinistra. Infortunio che va ad aggiungersi a quello di Czoska, in tribuna con le stampelle per lo stesso tipo di problema,

In avvio di ultima frazione Tourè segna la tripla del +8 (53-61). La Luciana Mosconi sembra avere davvero le mani sulla partita e nulla potrebbe far credere al contrario perchè Senigallia si ostina a forzare nel tiro da tre punti che non entra e paga adesso anche a rimbalzo. A far cambiare il vento ci pensano Gnecchi e Lemmi che propiziano il 5-0 che riporta a galla i rivieraschi (58-61). Carnovali segna da tre e subito dopo arriva la risposta di Lemmi e Neri per la Goldengas che è a -1 (63-64). A -6’21” Pozzetti esce momentaneamente dalla mischia per un problema al ginocchio, ma Senigallia non ne risente. Valle segna dall’angolo una tripla decisiva, subito dopo viene emulato da Neri per il nuovo sorpasso senigalliese (69-66). Ora è la Luciana Mosconi a non segnare più. Musci segna il +5 a -5′ dalla fine e c’è time-out di Coen che però serve a poco perchè i biancorossi continuano a segnare, stavolta con Musci e tre liberi di Neri per il 74-67 a -3’36” dal gong finale. Arrivano gli ultimi 2′ e Filippetti perde Musci per falli e deve ripresentare Pozzetti pur non al meglio. Giombini segna di potenza il 74-70, Santucci realizza dal fuori il nuovo +6 quando il tempo corre veloce per gli anconetani (-1’40”). Arrivano gli errori di Ciribeni e Neri e quando Tourè commette fallo in attacco su Giacomini si capisce che per Ancona sta calando il sipario. Senigallia gestisce e Ancona non riesce più a segnare. Troppo poco per cercare di ribaltare ancora la situazione. Finale 76-70 e primo k.o. stagionale per Panzini e compagni.

Pall. Goldengas Senigallia – Luciana Mosconi Ancona 76-70 (23-21, 22-16, 8-21, 23-12)



Pall. Goldengas Senigallia:Matteo Neri 21 (5/6, 2/4), Simone Pozzetti 15 (2/5, 3/6), Matteo Santucci 14 (3/4, 1/5), Michael Lemmi 7 (2/7, 1/2), Francesco Gnecchi 7 (1/3, 1/3), Emanuele Musci 6 (3/7, 0/0), Marco Giacomini 3 (1/2, 0/4), Luca Valle 3 (0/1, 1/2), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/0), Matteo Valletti 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Cristiano Marini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Simone Pozzetti 8) – Assist: 16 (Marco Giacomini 5)



Luciana Mosconi Ancona:Leonardo Ciribeni 18 (8/14, 0/3), Tommaso Carnovali 14 (0/3, 4/9), Matteo Ambrosin 14 (2/4, 2/8), Mohamed Toure 10 (2/4, 2/2), Lorenzo Panzini 5 (1/3, 1/4), Yannick Giombini 4 (2/3, 0/3), Alberto Bedin 3 (1/4, 0/0), Nicola Calabrese 2 (1/1, 0/1), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 18 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Alberto Bedin 10) – Assist: 9 (Mohamed Toure 4)