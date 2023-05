Serie B – La Luiss doma anche Caserta e chiude prima

Più in alto di tutti, dove nessuno la può raggiungere: la Luiss Roma batte Caserta nell’ultima giornata di regular season e conclude la stagione regolare in prima posizione.

Alzi la mano chi ci credeva il 26 agosto, quando Murri e compagni hanno iniziato la preparazione per questo campionato di Serie B. Quella della Luiss è una storia di perseveranza e resilienza, unica squadra a schierare solamente studenti universitari che si mette dietro piazze importanti dal budget quasi sei volte tanto quello dei capitolini.

Tornando alla partita di questo pomeriggio, è stato un vero antipasto playoff con due squadre indiavolate e che si sono date veramente filo da torcere durante tutti i quaranta minuti.

La Luiss parte forte spinta da un PalaLuiss gremito in ogni ordine di posto, con Allodi che detta legge nel pitturato con tre rimbalzi offensivi nelle prime tre azioni e la Luiss che va subito sul 7-2. Fallucca punisce dall’arco e per Caserta è già tempo di chiamare la sospensione. I viaggianti si mettono in partita grazie a quattro canestri in fila di Romano, Fallucca e Jovovic segnano da dentro l’area e il primo parziale termina sul 23-17.

Nella seconda frazione Caserta rosicchia punto su punto e torna sotto con il canestro e fallo di Ndoja per il -2 (30-28) al minuto numero 14, ma ci pensa D’Argenzio con una tripla a ricacciare indietro gli ospiti su una difesa pigra di Sperduto. Quando la Luiss fa il parziale, poi Caserta ha un moto d’orgoglio e rientra fino a mettere il naso avanti sul 44-45 che è anche il risultato con cui le squadre vanno al riposo.

I padroni di casa approcciano meglio la terza frazione e cercano di dare la spallata, soprattutto in difesa (concederanno solamente 11 punti nel terzo quarto) prima con Allodi di mestiere e poi con il contropiede orchestrato da Murri per i due punti di Jovovic per il +5 Luiss dopo due minuti. I bianconeri faticano ad attaccare la difesa dei padroni di casa e Falluca prima con una bomba, e poi Jovovic con un pick and roll firmano il 62-52 al minuto numero ventotto. Caserta torna in partita grazie ai canestri di Lucas e le triple di Mei, ma D’Argenzio si beve tutta la difesa e appoggia un canestro sulla sirena finale del terzo quarto.

Caserta prova a rientrare definitivamente grazie a due triple consecutive di Mei, arrivando anche al 64-62, ma poi i padroni di casa piazzano un parziale di 8-0 grazie ad uno scatenato D’Argenzio. È ancora il folletto casertano in maglia Luiss a dare un’altra spallata al match con un canestro da campetto battendo in velocità Lucas e mandando al bar tutta la difesa.

Non c’è più tempo per rientrare, la Luiss festeggia con tutto il suo pubblico e si prepara ad affrontare Ozzano nella semifinale per andare in A2.

