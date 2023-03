Serie B – La Luiss travolge Pescara

Non c’è storia: la Luiss asfalta Pescara in casa e si regala un’altra settimana in vetta alla classifica, anzi due visto che ora c’è la sosta per la Coppa Italia. Una vittoria mai in discussione, 94-48 il finale, con il campo che ha dimostrato l’ampio divario tecnico e fisico tra le due compagini. Un pomeriggio perfetto per la Luiss che ha dato fondo a tutta la panchina, facendo giocare i ragazzi che durante la stagione hanno trovato meno spazio, ma raccogliendo comunque buone risposte.

La partita in realtà inizia ma si chiude subito: Barbon segna la prima tripla, segue Jovovic da sotto e il long two di Fallucca che insieme ad un’altra conclusione da fuori di Barbon dopo quattro minuti il punteggio recita 13 a 5. Si vola sulle ali dell’entusiasmo, Pasqualin disegna una palla immaginifica per Allodi che appoggia i primi due della sua partita. Poi è il turno di Legnini che mette una bella tripla e con la rubata di Pasqualin il primo quarto si conclude sul +22 (34 a 12 per i padroni di casa).

C’è spazio anche per Invernizzi e Tolino che costruiscono una bomba per Murri e nell’azione successiva Legnini segna in zingarata. Tolino fa canestro con una lacrima e dopo quattordici minuti il punteggio è eloquente: 44-13. Al sedicesimo, bello scambio tra Pasqualin e Jovovic con il playmaker che serve un assist no look per il montenegrino che schiaccia a due mani infiammando il PalaLuiss.

Nel secondo tempo il canovaccio non cambia, dopo quattro minuti Legnini segna cinque punti in fila per il 63 a 27, al venticinquesimo Fallucca segna da tre e subisce il fallo completando un gioco da quattro punti. La gara è già terminata quando mancano dieci minuti, il punteggio è di 80-33.

L’ultimo quarto è pura accademia, con la Luiss che alza il piede dall’acceleratore e Pescara cerca di limitare i danni anche se il passivo alla fine recita 94-48. Ora la sosta, poi la Luiss sarà chiamata a completare la scalata verso l’obiettivo.

Il tabellino

Luiss Roma – Pescara Bk 2.0 94-48 (34-12, 22-10, 24-11, 14-15)

Luiss Roma: Riccardo Murri 17 (3/5, 3/7), Matija Jovovic 13 (4/7, 1/1), Cesare Barbon 12 (0/1, 4/6), Marco Legnini 12 (3/4, 2/4), Matteo Fallucca 11 (2/3, 2/3), Sean Busca 10 (1/3, 2/4), Marco Pasqualin 6 (2/3, 0/1), Davide Tolino 6 (3/4, 0/0), Giovanni Allodi 4 (2/4, 0/0), Giuseppe Invernizzi 3 (0/2, 1/4), Giorgio Di bonaventura 0 (0/0, 0/0), Alessandro Perotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Davide Tolino 8) – Assist: 24 (Marco Pasqualin, Giorgio Di bonaventura 7)

Pescara Bk 2.0: Andrea Capitanelli 11 (1/4, 2/6), Seraphin Kadijvidi boussoukna 11 (5/9, 0/0), Davide Pucci 7 (3/3, 0/2), Loris Masciopinto 6 (3/7, 0/5), Alberto Del prete 6 (0/3, 2/5), Manolo Perella 3 (0/3, 1/4), Baye Modo seye 2 (1/5, 0/0), Robert marian Paliciuc 2 (1/1, 0/0), Domenico Fasciocco 0 (0/3, 0/2), Simone Campoli 0 (0/1, 0/0), Traore Bassidiki 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 14 – Rimbalzi: 36 12 + 24 (Seraphin Kadijvidi boussoukna 11) – Assist: 12 (Andrea Capitanelli 7)

