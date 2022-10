Serie B – La nuova DelFes brilla all’esordio: superata Corato al DelMauro

Buona la prima per la IVPC DelFes Avellino, che questa sera al PalaDelMauro ha battuto l’Adriatica Industriale Corato col punteggio finale di 76-57. Gara condotta quasi sempre dai biancoverdi padroni di casa, che, dopo una buona partenza degli ospiti, hanno messo la freccia non guardandosi più alle spalle: i ragazzi di coach Benedetto, infatti, trascinati dal duo Marra–Petrucci (per loro 25 punti complessivi alla fine) hanno dato la prima spallata al match nel secondo periodo, per poi dilagare nella ripresa, toccando anche il massimo vantaggio di 25 lunghezze. Nell’ultimo quarto è salito in cattedra anche Caridà (14 punti), ben coadiuvato da Eliantonio (10), mentre non sono bastati i 41 punti combinati del trio Gatta–Infante–Battaglia a Corato, apparsa questa sera poco lucida in fase difensiva e assai sprecona in attacco.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Marra, Petrucci, Carenza, Eliantonio

Adriatica Industriale: Idiaru, Stella, Battaglia, Artioli, Infante

PRIMO TEMPO – Inizio di gara equilibrato con le due squadre che non si risparmiano ed al 3’ è 5-6 dopo i canestri di Petrucci da una parte è Battaglia dall’altra. Dopo un 1/2 dalla lunetta per Idiaru, la DelFes prova a dare una prima accelerata alla gara e, trascinata dai punti di Marra si porta sul +5, costringendo Verile al primo timeout di gara: al 7’ è 12-7. All’uscita dal minuto di sospensione la musica non cambia, con la IVPC che trova addirittura una tripla da metà campo da parte di Arienti, con la quale tocca il +10, prima di un sussulto di Battaglia che con 5 punti in fila scuote Corato per il 19-14 con cui si chiude il primo periodo. Quattro punti consecutivi di Venga al rientro in campo riportano i padroni di casa sopra la doppia cifra di vantaggio, dall’altra parte risponde Infante per il -9 del 13’ (25-16). La pressione ospite si alza ulteriormente, costringendo la DelFes a qualche errore al tiro di troppo, con l’Adriatica che grazie a Stella e Idiaru ritorna a -4 al 15’ (25-21). Riordina le idee la IVPC, che con i canestri di Eliantonio è Vitale chiude il break di 0-7 di Corato e si riporta a +9 al 27’ (30-21). Infante da sotto permette a Corato di tornare in scia, ma Avellino non ci sta e con Carenza torna a +8: all’intervallo il parziale è di 33-25.

SECONDO TEMPO – Al rientro dagli spogliatoi la DelFes ricomincia da dove aveva lasciato e con un parziale di 12-4 firmato da un super Marra, ben coadiuvato da Petrucci, scappa a +16: nuovo timeout obbligato per gli ospiti sul 45-29 al 23’. Dopo il massimo vantaggio griffato dalla terza tripla della serata di Petrucci, Tommasello prova a scuotere Corato con un gioco da tre punti, ma dall’altra parte Avellino è un rullo compressore, toccando addirittura il +20 grazie alla scatenata coppia Marra-Petrucci (52-32 al 26’). L’Adriatica è in completa confusione e sotto i colpi anche di Valentini, sprofonda a -24 al 28’ (56-32). Sul finire di terzo periodo la formazione pugliese ha uno scatto d’orgoglio e, grazie ad un parziale di 0-7 riduce lo svantaggio a 17 lunghezze: al 30’ è 56-39. Anche l’ultimo quarto riparte sulla falsa riga del precedente, con la IVPC che estende ulteriormente il proprio vantaggio a +25, trascinata da Caridà e Valentini (49-44 al 33’), spegnendo definitivamente ogni velleità di rimonta degli ospiti. Si entra, infatti, nel garbage time, nel quale si bada principalmente a rimpolpare i tabellini personali, con ampio spazio ai giocatori meno impiegati finora. L’Adriatica può soltanto provare a limitare i danni, con Battaglia che è l’ultimo ad arrendersi: la DelFes bagna l’esordio in campionato vincendo con il punteggio finale di 76-57.

IVPC DelFes Avellino – Adriatica Industriale Corato 76-57

Parziali: 19-14; 33-25; 56-39

AVELLINO: Venga 4, Caridà 14, Bianco 1, Petrucci 11, Valentini 8, Arienti 6, Carenza 1, Eliantonio 10, Marra 14, Vitale 7, Signorino n.e., Vukobrat. Coach: Benedetto.

CORATO: Idiaru 9, Gatta 13, Del Tedesco, Stella 2, Battaglia 13, Artioli 2, Sgarlato, Messina, Tommasello 3, Infante 15. Coach: Verile.