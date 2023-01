Serie B – La Paffoni Omegna compie un’altra impresa: espugnato il campo della capolista Vigevano

Seconda impresa del 2023 per la Paffoni di coach Quilici, che – dopo aver fermato l’allora capolista Libertas Livorno una settimana fa – con la vittoria di ieri diventa la prima squadra del campionato ad espugnare il parquet del Pala Basletta di Vigevano, trionfando 62 a 70. Ottima interpretazione difensiva della gara da parte della Fulgor, fatta eccezione per i primi 10’, Vigevano fatica ad attaccare l’alternarsi delle difese rossoverdi. Dal perimetro i gialloblu non trovano mai ritmo, vicino a canestro la Paffoni si chiude con ordine e in attacco Minoli e compagni sono lucidi nel gestire il vantaggio, dopo una pioggia di triple firmata Picarelli. Vince con merito la Paffoni, che ora con entusiasmo punta ad accorciare ancor di più una classifica che inizia a sorridere.

Pronti via e Vigevano è più brillante: Laudoni mostra la fisicità a disposizione e trova con continuità il fondo della retina. Coach Quilici ferma la contesa sul 18 a 7 dei padroni di casa e prima del finire del quarto arriva un mini break rossoverde che fissa il punteggio sul 24 a 16. Nella seconda frazione la Paffoni prende coraggio: è Markovic time, Balanzoni porta sostanza in area e Picarelli inizia a scaldare la mano tirando alla perfezione dalla lunetta. Antelli segna il canestro del primo sorpasso, Vigevano si blocca e lo stesso Antelli va al ferro in penetrazione a prendersi i due punti sulla sirena del primo tempo sotto la curva di tifosi rossoverdi presenti al Basletta: alla pausa lunga è 33 a 37 per la Fulgor. Nella ripresa Vigevano si approccia con determinazione alla partita: i gialloblu rimontano e, con la tripla di Mercante dalla punta, firmano il contro-sorpasso. Markovic e Antelli segnano punti pesanti, ma è con la difesa che la Paffoni impedisce alla Elachem di prendere il largo. Il quarto periodo inizia con i padroni di casa che toccano il +7, ma Picarelli segna due triple fondamentali, riportando a contatto i suoi. Qui la forza d’inerzia cambia, perché Vigevano non si aspetta questa reazione nervosa da parte della Paffoni: Rossi, infatti, replica a Picarelli, ma l’esterno rossoverde è on fire e segna la terza tripla consecutiva. Anche Vigevano appare nel suo miglior momento offensivo, ma i meccanismi, d’un tratto, si inceppano. Il punteggio si blocca sul 60 a 60 e solo un libero di Antelli permette alla Fulgor di centrare il sorpasso. La Paffoni si chiude, forza all’errore la Elachem, mentre nell’altra metà campo sale in cattedra capitan Minoli: arresto e tiro da tre punti… solo retina. Coach Piazza chiama timeout, ma i gialloblu si intestardiscono al tiro da tre punti e la tripla di Picarelli vale il game, set and match Paffoni. Espugnato il Pala Basletta 62 a 70!

Coach Quilici commenta così la vittoria dei suoi ragazzi: “Giocare qui è uno spettacolo, l’ambiente è fantastico e sono molto contento della tenuta mentale che abbiamo mostrato, su un campo così difficile è stato fondamentale avere questa continuità. È vero che il ritorno di Balanzoni per noi è stato fondamentale, ma mi piace pensare che questa vittoria sia frutto del lavoro e delle partite giocate quando Jacopo non era a disposizione: un percorso che ha permesso di distribuire maggiormente le responsabilità. Questa vittoria è un premio al lavoro che abbiamo fatto”.

