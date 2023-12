Serie B – La Paffoni Omegna si fa il regalo: vittoria e aggancio a Piombino

La Fulgor Basket di coach Ducarello, in una serata la cui scena è tutta per la beneficenza, riesce a prendersi i due punti contro la diretta rivale Piombino, che la precedeva di appena due punti in classica. 92 a 84 il finale, con un Balanzoni da 23 punti, 15 rimbalzi e 4 assist, MVP dell’incontro.

Partenza in equilibrio da cui è la Paffoni la prima a cercare l’allungo: tripla di Torgano, canestro di Solaroli e tripla di Fazioli per il 19 a 9. Piombino reagisce con Piccone (24 alla fine) e il match si fa interessante con le squadre separate da due possessi dopo un quarto, 26 a 22. Nella seconda frazione Piombino guadagna coraggio e firma addirittura il sorpasso con Almansi, Balanzoni e Solaroli fanno pentole e coperchi in casa rossoverde e la Fulgor si trova in un battibaleno a +10. Nella ripresa il trend non cambia, Piombino cerca di rientrare, ma la Fulgor tiene le mani ben salde sulla contesa, andando poi a vincere con un superlativo 92 a 84, con l’ennesima prestazione offensiva di alto livello.

Una serata magica, proseguita con il giro pizza in grande compagnia, ma che ha rimarcato le volontà extrasportive del Club, con la maglia speciale che ha permesso di ricavare oltre 11.000,00€, la consegna della Racchetta da Tennis autografata da Jannik Sinner, vinta all’asta per 18.000,00€ da Aliante Industrial Srl di Milano, il ricavato sarà devoluto alla famiglia del VCO di Arturo, un bambino con problemi di salute.

Paffoni Fulgor Omegna – Solbat Piombino 92-84 (26-22, 28-22, 12-16, 26-24)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 23 (8/12, 1/1), Filippo Fazioli 18 (2/4, 4/7), Patrick Baldassare 16 (3/5, 2/3), Manuele Solaroli 15 (6/9, 0/0), Marco Torgano 8 (1/4, 2/9), Andrea Picarelli 6 (0/3, 2/6), Zan Kosic 3 (0/2, 1/7), Mattia Coltro 3 (1/2, 0/1), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 46 15 + 31 (Jacopo Balanzoni 15) – Assist: 16 (Jacopo Balanzoni 4)

Solbat Piombino: Gian paolo Almansi 28 (4/7, 5/9), Fabrizio Piccone 24 (2/7, 5/10), Alessandro Azzaro 8 (0/2, 2/3), Lautaro Berra 8 (4/7, 0/0), Zdravko Okiljevic 6 (1/5, 1/2), Stefano Longo 5 (1/1, 1/2), Carlo Cappelletti 3 (0/5, 0/0), Francesco D’antonio 2 (1/1, 0/1), Elia Barsotti 0 (0/0, 0/0), Mattia Venucci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Gian paolo Almansi 7) – Assist: 14 (Fabrizio Piccone 5)

Uff stampa Paffoni Fulgor Omegna