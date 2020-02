Serie B – La Paffoni si rialza e batte Montecatini con la forza del gruppo

Paffoni Fulgor Omegna – Montecatiniterme Basketball 81 – 71

(19-26/35-45/59-56)

Paffoni Fulgor Omegna: Carnaghi n.e., Grande 19, Chiera 16, Scali 7, D’Alessandro n.e., Arrigoni 7, Di Emidio 5, Balanzoni 15, Manzani n.e., Ndzie n.e., Rizzitiello 12.

Allenatore: Giorgio Salvemini

Montecatiniterme Basketball: Meini n.e., Nicoli 3, Mercante 13, Zanini 2, Lepori n.e., Cipriani 6, Vita 9, Tiberti 8, Tommei 10, Iannilli 20.

Allenatore: Alberto Tonfoni

Nella 22° giornata di serie B, girone A, la Paffoni Fulgor Omegna batte 81 a 71 Montecatiniterme Basketball, e ritorna alla vittoria dopo la sconfitta in trasferta contro Alba.

Omegna schiera Grande play, Di Emidio guardia, Scali ala piccola, Arrigoni ala grande e Rizzitiello centro. Gli ospiti rispondono con Tommei play, Cipriani guardia, Mercante ala piccola, Tiberti ala grande e Iannilli centro.

Nel primo quarto di gioco, la squadra ospite parte subito forte, piazzando un parziale di 4 a 0, grazie ai 4 punti consecutivi di Iannilli. Scali, da sotto, accorcia le distanze, ma subito Mercante in penetrazione, riporta la sua squadra sul +4 (2-6). Una tripla di Chiera, porta Omegna sul -1 (5-6), ma Montecatini piazza un parziale importante di 8 a 1, grazie ai canestri di Iannilli, Mercante (1 /2) e Tommei, per il 14 a 6 ospite, con coach Salvemini costretto a chiamare time out. Una tripla di Scali, porta la Paffoni sul -5 (9-14), ma subito Mercante dalla lunetta, riporta la sua squadra sul +7 (9-16). Fino alla fine del quarto, nessuna delle due squadre riesce a fare un break. La squadra ospite, per due volte, si porta anche sul +8 (13-21) grazie ad una tripla di Tommei a tre minuti dalla fine e con Iannilli (15-23) quando mancano due minuti. Una tripla di Emidio, riporta Omegna a -5 (18-23), ma Nicoli risponde subito per il +8 ospite (18-26). Chiude il quarto, un 1 /2 dalla lunetta di Rizzitiello, per il 26 a 19 a favore di Montecatini.

Nel secondo quarto di gioco, parte forte la Paffoni che piazza un parziale di 3 a 0, grazie al 2/2 dalla lunetta di Chiera e all’1/ 2 di Balanzoni, per il -5 Omegna (22-26). La squadra ospite però risponde subito con una tripla di Cipriani che la riporta a +6 (22-29). La Paffoni risponde con un parziale di 4 a 0, grazie ai canestri di Balanzoni e Arrigoni, per il -3 (26-29). Montecatini però reagisce subito piazzando un parziale di 5 a 0, grazie ai canestri di Vita (gioco da tre) e Cipriani, per il +8 ospite (26-34), quando siamo a metà del secondo quarto di gioco. Balanzoni accorcia le distanze con un canestro da sotto (28-34), ma Montecatini piazza un parziale di 6 a 0, grazie alle triple di Cipriani e Mercante, per il +12 (28-40). Omegna risponde ancora con i canestri di Arrigoni e Rizzitiello (2/2 dalla lunetta), per il -8 (32-40). Chiudono la prima metà di gara, i canestri di Mercante dall’arco, la tripla di Grande e il canestro dalla media di Tiberti, per il 45 a 37, a favore della squadra ospite.

Da segnalare in questa prima parte di gara, gli 11 punti di Mercante per la squadra ospite. Per la Paffoni, da segnalare gli 8 punti di Chiera, mentre nessun giocatore è andato in doppia cifra.

Dopo la pausa lunga, la Paffoni rientra con Balanzoni al posto di Arrigoni, mentre Montecatini rientra con lo stesso quintetto di inizio partita.

Nel terzo quarto di gioco, parte subito forte la Paffoni che piazza un parziale di 14 a 0, grazie ai canestri di Rizzitiello, da sotto e dalla lunetta (2/2), Scali 2/2 dalla lunetta, Grande dall’arco, schiacciata di Balanzoni in contropiede e gioco da tre di Grande, per il +4 rossoverde, dopo tre minuiti di gioco (49-45). Iannilli, da sotto, spezza il parziale rossoverde (49-47), ma subito Rizzitiello dalla lunetta (2/2), riporta Omegna sul +4 (51-47), quando siamo a metà del terzo quarto di gioco. Tiberti e Iannilli rispondono ai canestri di Arrigoni e Rizzitiello, per il -1 (55-54), quando mancano due minuti alla fine del terzo quarto. Chiudono il parziale, i canestri di Di Emidio e Balanzoni per Omegna e di Vita per Montecatini, per il risultato finale di 59 a 56 per la squadra di casa.

Nell’ultimo quarto di gioco, prova a partire forte la Paffoni, piazzando un gioco da tre con Chiera per il +4 (62-56), ma la squadra ospite risponde piazzando un parziale di 4 a 0, grazie ai canestri di Mercante e di Vita, per il -2 (62-60), dopo due minuti di gioco. Omegna risponde con una tripla di Grande e con un 1/ 2 dalla lunetta di Balanzoni che la portano a due possessi pieni di vantaggio (66-60). Lo stesso centro rossoverde è protagonista di due canestri consecutivi che rispondono ai canestri di Zanini e Vita, per il 70 a 64, quando siamo arrivati a metà dell’ultimo quarto. Grande, dalla media, porta Omegna a 3 possessi di vantaggio, ma un gioco da tre di Iannilli, tiene ancora vive le speranze della squadra ospite. Chiera dalla lunetta (2/2) riporta a + 7 la Paffoni (74-67), ma Tommei da sotto, trova ancora il -5 (74-69). Iannilli, da sotto, trova il -3, ma è Grande, con una tripla allo scadere del possesso, a trovare il +6 (77-71) a mettere il punto sulla vittoria rossoverde. Chiudono la partita, l’1/ 2 dalla lunetta di Rizzitiello e il 3/ 4 dalla lunetta di Chiera, per fallo antisportivo contro Tommei e per l’espulsione contro Vita, con la partita che termina 81 a 71 a favore della squadra di casa che per notte, ritorna da sola in testa alla classifica.

MVP della partita Alessandro Grande, autore di 19 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Fantastiche anche le prestazioni di Chiera, 16 punti, 4 assist e 4 rimbalzi e Balanzoni, 15 punti e 8 rimbalzi. Non sono bastati a Montecatini i 20 punti con 5 rimbalzi di Iannilli, i 13 punti di Mercante e i 10 di Tommei.

Ora il prossimo appuntamento per la Paffoni sarà sabato 22 febbraio, alle ore 21, in trasferta contro Empoli.