Serie B – La partita tra Avellino e Palestrina si giocherà sabato 25 gennaio

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che la gara casalinga contro la

Citysightseeing Palestrina, valevole per la diciottesima giornata di Serie B, girone D, prevista da calendario per domenica 26 gennaio alle 18:00, è stata anticipata di comune accordo con la società ospite a sabato 25 gennaio alle 17:00, per problematiche di ordine pubblico legate alla concomitanza con la partita casalinga di calcio tra Avellino

e Picerno del 26 gennaio.

Uff stampa S.S. Felice Scandone Avellino