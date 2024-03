Serie B – La Pielle Livorno fatica contro Crema ma centra la 14ª vittoria consecutiva

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO parte con il freno a mano tirato (20-10 al 10’). Rialza la testa grazie alla difesa e le triple di Lo Biondo e Loschi (35-36 a metà partita). Incassa i cazzotti di Stepanovic e Ziviani (due volte +5 Crema nel quarto periodo), ma non crolla. Fissa l’obiettivo, e con freddezza centra la 14esima vittoria consecutiva (79-84 sul campo di Crema).

Spinta da oltre 200 tifosi arrivati da Livorno, la squadra di coach Marco Cardani dipinge, di fatto, un’altra opera d’arte che la porta a +6 sulle inseguitrici a 3 giornate dal termine della regular season. Ma non è ancora tempo di fare calcoli, e la Pielle non vuole farli. Vuole piuttosto giocarsi partita per partita, come è stato ad Orzinuovi, tana di una Pallacanestro Crema coriacea e che ha saputo far soffrire Campori e compagni per l’intero arco dei 40 minuti. Alla lunga, però, è emersa tutta la forza della Pielle e la voglia di non lasciare niente per strada. Nel momento topico, con Crema in gas, le giocate di Chiarini (20 punti) e Laganà, unite alle maglie strette in difese, hanno spianato la strada del sorriso ad una Caffè Toscano che si gode una gran bella Pasqua in attesa del rush finale di regular season che la vedrà opposta a Brianza, Herons Montecatini e Akern Livorno. L’mvp? Il collettivo. Un loop che, probabilmente, è il vero segreto di questo bellissimo percorso che tutti, vogliamo pensare, essere soltanto all’inizio.



CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Logiman Pall. Crema: 79-84

LOGIMAN: Nicoli 14, Oboe 12, Ianuale 8, Carta 2, Furin 5, Ballati, Facchi ne, Consonni ne, Ziviani 8, Stepanovic 16, Tsetserukou 10, Naoni 4. All. Baldiraghi.

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 10, Pagani 10, Laganà 7, Rubbini 8, Lo Biondo 12, Manna ne, Chiarini 20, Campori 2, Diouf 10. All. Cardani.

Arbitri: Andretta di Udine e De Rico di Venezia

Parziali: 20-10, 15-26, 17-22, 27-26

Ufficio Stampa PIELLE LIVORNO